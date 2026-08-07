Viajar a Francia continúa siendo posible a pesar de los incendios forestales

Al igual que otros países europeos, Francia enfrenta una ola excepcional de incendios forestales provocados por condiciones meteorológicas. Sin embargo, según Atout France, la agencia oficial de turismo de Francia, “estos incendios, aunque graves, permanecen confinados a zonas limitadas del país”.

La agencia destaca que la situación no afecta la capacidad de la mayoría de los destinos franceses para recibir viajeros, y que las actividades turísticas continúan desarrollándose con normalidad en gran parte del territorio nacional.

Se recomienda a visitantes evitar las zonas directamente afectadas por los incendios. Fuera de esas áreas, las infraestructuras turísticas, los servicios de transporte, los atractivos culturales, los alojamientos, los restaurantes y las actividades permanecen plenamente operativos.

Principales zonas afectadas por los incendios forestales

Entre las regiones afectadas se encuentra Nueva Aquitania (Nouvelle-Aquitaine), la tercera región turística más visitada de Francia y la más extensa del país, integrada por doce departamentos. Solo dos zonas han sido parcialmente afectadas por incendios particularmente intensos en los últimos días.

En la parte norte del departamento de Las Landas (Landes), un incendio cerca de Biscarrosse ha sido controlado y ya no permanece activo, aunque las autoridades continúan vigilando la zona.

En la parte sur del departamento de Gironda (Gironde), los servicios de emergencia continúan movilizados para controlar un incendio de mayor magnitud. Algunos residentes han sido evacuados, especialmente en los alrededores de la bahía de Arcachon. Sin embargo, el departamento en su totalidad no está afectado y numerosos destinos continúan recibiendo visitantes.

Las principales atracciones y rutas turísticas de Nueva Aquitania permanecen accesibles, incluyendo el País Vasco francés, el valle de la Dordoña-Périgord, La Rochelle, Cognac, Poitiers y Futuroscope, así como Pau y los Pirineos de Béarn.

En Gironda, viajeros pueden continuar visitando el centro histórico de Burdeos, Saint-Émilion, la región vinícola de Entre-Deux-Mers y los viñedos de Blaye y Bourg. En el departamento de Las Landas, la costa atlántica del sur —incluyendo Hossegor, Capbreton, Seignosse y Vieux-Boucau— permanece abierta al turismo, al igual que las ciudades de Dax y Mont-de-Marsan.

Profesionales del turismo apoyan a las comunidades afectadas

Las autoridades francesas trabajan para restablecer las condiciones normales en las zonas afectadas lo antes posible. Al mismo tiempo, los profesionales del turismo han demostrado una gran solidaridad al ayudar a los residentes evacuados, ofrecer alojamientos alternativos a los visitantes desplazados y facilitar que los viajeros puedan continuar sus vacaciones en las mejores condiciones posibles.

Atout France señala que una de las mejores maneras de apoyar a Francia durante este periodo es continuar viajando al país y elegir entre los numerosos destinos que permanecen abiertos tanto en el suroeste como en el resto del territorio francés.

Francia continúa siendo un destino para todos los viajeros

Francia sigue ofreciendo una amplia variedad de experiencias para los visitantes durante el verano. Los amantes de la naturaleza pueden explorar los Alpes, los Pirineos, el Jura, los Vosgos y el Macizo Central, donde temperaturas más frescas crean condiciones ideales para practicar senderismo, ciclismo, disfrutar de lagos de montaña y realizar otras actividades al aire libre.

Las costas francesas también permanecen ampliamente accesibles, desde el Canal de la Mancha hasta el océano Atlántico, y desde las costas mediterráneas hasta Córcega.

En el suroeste, numerosos destinos continúan recibiendo visitantes, entre ellos el País Vasco francés, la costa sur de Las Landas, las playas de Charente-Maritime y los viñedos, pueblos y sitios históricos de las regiones del interior.

En todo el país, las ciudades de arte e historia, los eventos culturales, la gastronomía, el turismo del vino y los paisajes naturales continúan ofreciendo a los viajeros innumerables oportunidades para descubrir la riqueza y diversidad de Francia durante todo el verano.

Para más información, visite france.fr/es en internet.