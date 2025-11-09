domingo 9  de  noviembre 2025
Inter Miami hace historia y avanza por primera vez en playoffs

Con un par de goles del argentino Lionel Messi, el Inter Miami se impuso este sábado por 4-0 al Nashville SC y dejó atrás la ronda inicial de los playoffs

El argentino Lionel Messi (10) y el español Jordi Alba, del Inter Miami, celebran luego de un gol ante el D.C. United, el 20 de septiembre de 2025.

El argentino Lionel Messi (10) y el español Jordi Alba, del Inter Miami, celebran luego de un gol ante el D.C. United, el 20 de septiembre de 2025.

CHRIS ARJOON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

FORT LAUDERDALE.- Con dos goles de Lionel Messi, el Inter Miami goleó este sábado 4-0 al Nashville SC y superó la ronda inicial de playoffs de la liga norteamericana (MLS) por primera vez en su historia.

El también argentino Tadeo Allende se sumó a la paliza con otro doblete para Miami, que se impuso en esta serie de primera ronda por un global de 2-1.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.
Lionel Messi (#10) del Inter Miami CF observa desde el césped durante el partido de playoffs de la MLS Cup 2025 entre el Nashville SC y el Inter Miami CF en el GEODIS Park el 1 de noviembre de 2025 en Nashville, Tennessee. 
A tres pasos de su primer título de liga, el Inter se medirá al FC Cincinnati en la semifinal de la Conferencia Este, una eliminatoria a partido único que disputará como visitante.

Este sábado, en un juego a vida o muerte, dos goles tempranos de Messi ahuyentaron los fantasmas de la derrota del año pasado en esta misma primera ronda frente a Atlanta, una eliminación impensada en los primeros playoffs del astro argentino con la camiseta rosa.

"Lo que pasó el año pasado había quedado un poco en el ambiente y se notaba ese temor de que podía volver a pasar", reconoció el técnico Javier Mascherano ante la prensa. "Eso ya quedó en el pasado, en el olvido, y podemos mirar hacia adelante".

Messi abrió el marcador en Fort Lauderdale (afueras de Miami) en el minuto 10, cuando se benefició de un rebote tras una presión en la banda de su compañero Ian Fray al joven Matthew Corcoran.

Embed

El capitán albiceleste hizo un eslalon en diagonal hasta el área rival y, en medio de tres defensores, se sacó de la chistera un disparo raso que dejó plantado al arquero Joe Willis.

El segundo tanto, que acabó de calmar los nervios en el Chase Stadium, nació de un pase en largo de Jordi Alba a la carrera del argentino Mateo Silvetti.

El punta, de 19 años, sustituto del sancionado Luis Suárez, recibió la pelota tras un fallo en el despeje del central Walker Zimmerman y cedió atrás para Messi que, por una vez, sólo tuvo que empujar el balón al arco vacío.

A sus 38 años, el argentino le anotó cinco tantos a Nashville en los tres partidos de esta serie y acumula un total de 14 en los últimos 10 juegos.

"Impresionante" Messi

Además de su habitual despliegue ofensivo, Mascherano le reconoció esta vez a Messi su contribución a una defensa que impidió que Nashville disparara a puerta en toda la primera mitad.

"Fue el primero que nos guio en la presión alta. Verlo presionar así a los 38 años es una locura", afirmó 'El Jefecito'. "Lo de Leo con pelota ya lo sabemos todos, pero lo de Leo sin pelota hoy fue impresionante".

Tras el descanso, Nashville SC tuvo una tímida reacción de la mano de su figura, el alemán Hany Mukhtar.

Los visitantes no aprovecharon su momento y el Inter se lo hizo pagar con el tercer tanto en el minuto 73, en una internada y centro de Alba que Allende remachó sin oposición.

El propio atacante argentino puso un cierre de lujo a la feliz noche en Miami al culminar una asistencia de Messi con un sutil toque por arriba del arquero Willis.

Embed

El Inter, franquicia copropiedad de David Beckham, rompió así la barrera de la primera ronda, contra la que se había estrellado dos veces desde su ingreso en la MLS en 2020.

El club floridano sigue dando pasos desde el sonado fichaje de Messi en 2023, tras alcanzar ese año el primer título de su historia en la Leagues Cup y de batir en 2024 el récord de puntos en una fase regular de la MLS.

La clasificación evitó de paso que Alba y Sergio Busquets, que se retirarán a final de temporada, colgaran las botas con un nuevo sinsabor en la MLS.

"Hoy era un día diferente", reconoció Alba en declaraciones a Apple TV. "Aquí nunca se sabe cuándo va a ser tu último partido y hoy había la opción de que fuera mi último, pero gracias a Dios hemos ganado y el equipo ha estado muy bien".

FUENTE: AFP

