¡Confirmado! Entrenador del Heat, Erik Spoelstra, será el nuevo técnico de Estados Unidos

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, durante un partido de su equipo en contra de los Bulls de Chicago, el 9 de abril de 2025.

MIAMI.- El técnico del Heat de Miami de la NBA , Erik Spoelstra , fue nombrado este martes entrenador principal del equipo masculino de baloncesto de Estados Unidos hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 .

"Es un honor increíble", dijo el orientador estadounidense, quien compaginará el trabajo como seleccionador junto a su cargo como cabeza de la franquicia de Florida.

"Representar a nuestro país y liderar a atletas de talla mundial en competiciones de primer nivel es uno de los mayores privilegios en el deporte. Espero continuar con la tradición de excelencia y trabajo en equipo que define a USA Basketball", agregó.

Spoelstra, de 54 años, fue elegido por el director de la selección masculina de Estados Unidos, Grant Hill, y aprobado por la junta directiva de USA Basketball.

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos aún debe avalar su elección.

Los equipos estadounidenses formados por estrellas de la NBA han ganado las últimas cinco medallas de oro olímpicas. En total han conquistado 17 títulos olímpicos y cinco coronas de la Copa del Mundo de la FIBA.

Spoelstra fue entrenador asistente de Steve Kerr en el equipo que participó en los Olímpicos de París el año pasado y del quinteto estadounidense que quedó cuarto en el campeonato mundial de 2023.

Con el Heat, Spoelstra fue asistente del cuadro campeón de la NBA en 2006 y, como entrenador jefe, llevó a Miami a los títulos de la liga norteamericana en 2012 y 2013.

Además de los Juegos Olímpicos de 2028 en casa, Spoelstra dirigirá a la selección masculina de Estados Unidos en la Copa del Mundo de la FIBA de 2027 en Doha y en los campos de entrenamiento y exhibiciones previos a los dos grandes eventos mundiales.

La semana que viene comenzará su 18ª temporada al mando del Heat, lo que le convierte en el entrenador de la NBA con más años en un mismo equipo.

Con dolor, Osaka avanza

La tenista japonesa Naomi Osaka (N.16 del mundo) avanzó a cuartos de final del torneo de Osaka tras derrotar este miércoles en tres sets a la neerlandesa Suzan Lamens (N.57), pese a sufrir una lesión en la pantorrilla izquierda.

Cuando ganaba por 5-0 en el tercer set, la exnúmero 1 mundial necesitó asistencia médica por las molestias que sentía en la pierna izquierda.

Pese al vendaje que le limitaba los movimientos y la pérdida de los dos siguientes juegos, Osaka logró sellar la victoria por 7-6 (8/6), 3-6 y 6-2.

Tras el último punto, Osaka rompió a llorar antes de ir a la red a saludar a su rival.

"Lo siento por mi actitud, pero emocionalmente he vivido muchas cosas en este partido. En el tercer set, lo he dado todo para no tener remordimientos", explicó en conferencia de prensa.

"No me podía mover bien. Suelo recuperarme rápido y creo que estaré en condiciones de jugar el próximo partido" contra la rumana Jaqueline Cristian, que derrotó en tres sets a la española Jéssica Bouza.

