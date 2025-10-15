miércoles 15  de  octubre 2025
DEPORTES

¡Confirmado! Entrenador del Heat, Erik Spoelstra, será el nuevo técnico de Estados Unidos

El experimentado entrenador del Heat de Miami fue seleccionado como el nuevo dirigente de la selección norteamericana rumbo a los JJOO de 2028

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, durante un partido de su equipo en contra de los Bulls de Chicago, el 9 de abril de 2025.

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, durante un partido de su equipo en contra de los Bulls de Chicago, el 9 de abril de 2025.

PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El técnico del Heat de Miami de la NBA, Erik Spoelstra, fue nombrado este martes entrenador principal del equipo masculino de baloncesto de Estados Unidos hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Es un honor increíble", dijo el orientador estadounidense, quien compaginará el trabajo como seleccionador junto a su cargo como cabeza de la franquicia de Florida.

Lee además
El atacante del Heat de Miami, Nikola Jovic (izq), maneja el balón ante la marca de DeAndre Hunter, de los Cavaliers de Cleveland, el 28 de abril de 2025.
Baloncesto

Nikola Jovic firma extensión de contrato con Miami Heat
El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.
BALONCESTO

Spoelstra muestra confianza de que prospecto del Heat ya es un "jugador de la NBA"

"Representar a nuestro país y liderar a atletas de talla mundial en competiciones de primer nivel es uno de los mayores privilegios en el deporte. Espero continuar con la tradición de excelencia y trabajo en equipo que define a USA Basketball", agregó.

Spoelstra, de 54 años, fue elegido por el director de la selección masculina de Estados Unidos, Grant Hill, y aprobado por la junta directiva de USA Basketball.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Miami HEAT (@miamiheat)

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos aún debe avalar su elección.

Los equipos estadounidenses formados por estrellas de la NBA han ganado las últimas cinco medallas de oro olímpicas. En total han conquistado 17 títulos olímpicos y cinco coronas de la Copa del Mundo de la FIBA.

Spoelstra fue entrenador asistente de Steve Kerr en el equipo que participó en los Olímpicos de París el año pasado y del quinteto estadounidense que quedó cuarto en el campeonato mundial de 2023.

Con el Heat, Spoelstra fue asistente del cuadro campeón de la NBA en 2006 y, como entrenador jefe, llevó a Miami a los títulos de la liga norteamericana en 2012 y 2013.

Además de los Juegos Olímpicos de 2028 en casa, Spoelstra dirigirá a la selección masculina de Estados Unidos en la Copa del Mundo de la FIBA de 2027 en Doha y en los campos de entrenamiento y exhibiciones previos a los dos grandes eventos mundiales.

La semana que viene comenzará su 18ª temporada al mando del Heat, lo que le convierte en el entrenador de la NBA con más años en un mismo equipo.

Con dolor, Osaka avanza

La tenista japonesa Naomi Osaka (N.16 del mundo) avanzó a cuartos de final del torneo de Osaka tras derrotar este miércoles en tres sets a la neerlandesa Suzan Lamens (N.57), pese a sufrir una lesión en la pantorrilla izquierda.

Cuando ganaba por 5-0 en el tercer set, la exnúmero 1 mundial necesitó asistencia médica por las molestias que sentía en la pierna izquierda.

Pese al vendaje que le limitaba los movimientos y la pérdida de los dos siguientes juegos, Osaka logró sellar la victoria por 7-6 (8/6), 3-6 y 6-2.

Tras el último punto, Osaka rompió a llorar antes de ir a la red a saludar a su rival.

"Lo siento por mi actitud, pero emocionalmente he vivido muchas cosas en este partido. En el tercer set, lo he dado todo para no tener remordimientos", explicó en conferencia de prensa.

"No me podía mover bien. Suelo recuperarme rápido y creo que estaré en condiciones de jugar el próximo partido" contra la rumana Jaqueline Cristian, que derrotó en tres sets a la española Jéssica Bouza.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Andrew Wiggins se queda en el Miami Heat: apuesta por su dupla con Norman Powell

Heat contrata a Gabe Madsen y libera a Trevor Keels

Estrella del Heat asegura sentirse "bien" tras susto en el último partido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

Por DANIEL CASTROPÉ
Jóvenes revisan sus telófonos celulares.
DISPOSITIVOS MÓVILES

Broward flexibiliza prohibición, estudiantes de secundaria podrán usar celulares en el almuerzo

Dr. Geoffrey Meru Profesor asociado, mejoramiento, genética y genómica de hortalizas, Departamento de Ciencias Hortícolas, Centro de Investigación y Educación Tropical UF/IFAS
REFERENTE GLOBAL

University of Florida: nueva sede del programa nacional de mejoramiento de cultivos

Fachada del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
SOBERANíA

EEUU niega entrada al país a seis extranjeros por "comentarios despectivos" sobre Charlie Kirk

Raúl Biord Castillo, arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, posa frente a una pintura que representa a la monja Carmen Elena Rendiles Martínez en Caracas el 31 de marzo de 2025. El papa Francisco aprobó la canonización de Carmen Elena Rendiles Martínez, convirtiéndose en la segunda santa venezolana tras la canonización del doctor José Gregorio Hernández, anunciada en febrero pasado. 
SANTIDAD

Iglesia católica: paso a paso del proceso de canonización