BÉISBOL

Shohei Ohtani alcanza cifra redonda de jonrones con el uniforme de los Dodgers

El japonés Shohei Ohtani despachó el martes un cuadrangular en la derrota de sus Dodgers ante los Piratas que significó el número 100 para él con Los Ángeles

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, regresa al dugout en el tercer inning del tercer juego de la Serie Mundial, el 28 de octubre de 2024.



AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Con el batazo más duro de su carrera, el astro japonés Shohei Ohtani llegó este martes al centenar de jonrones con los Dodgers de Los Ángeles en una derrota por 9-7 en el estadio de los Piratas de Pittsburgh.

Ohtani llegó a esa marca en sus primeros 294 partidos con la franquicia angelina, a la que arribó la temporada pasada y la condujo al título de la Serie Mundial.

El japonés, de 31 años, es el tercer pelotero en alcanzar más rápido el centenar de cuadrangulares con un equipo, sólo por detrás de Mark McGwire (230 juegos con los Cardenales) y Babe Ruth (250 con los Yanquis).

Embed

Ohtani ingresó en ese club durante la tercera entrada del juego en el PNC Park, cuando conectó un misil que salió del bate a 193 kilómetros por hora.

Esta es la mayor velocidad que ha alcanzado en Las Mayores, donde el récord desde que hay registros lo ostenta precisamente uno de sus rivales del martes, el dominicano Oneil Cruz, con los 198 km/h que logró el pasado 25 de mayo.

Este martes Cruz empujó una carrera para los Piratas y logró una base por bolas en su único turno al bate.

Tras el de Ohtani, el cubano Andy Pages pegó otro cuadrangular con el que los Dodgers empataron a cuatro carreras, pero los locales se apoyaron en Jared Triolo, que impulsó dos anotaciones con dos hits, para sellar el triunfo en el primer juego de la serie.

Poder dominicano

Otra figura de la jornada fue el dominicano Junior Caminero, de 22 años, que pegó su cuadrangular número 40 de la temporada y remolcó cuatro carreras en el triunfo de los Rays de Tampa Bay por 6-5 ante los Marineros de Seattle.

El panameño Iván Herrera también dio la victoria a los Cardenales de San Luis por 2-1 ante los Atléticos con un jonrón de dos carreras en el sexto inning.

Por su parte, los Mets de Nueva York derrotaron 12-5 a los Tigres de Detroit con dos jonrones de Pete Alonso y otro de Juan Soto.

El dominicano lleva cuatro de sus últimos cinco partidos registrando cuadrangulares, incluido su descomunal Grand Slam del lunes, también ante los Tigres.

FUENTE: AFP

