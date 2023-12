Contrato de Ohtani puede tener otro bono: evitar impuesto salarial de California

Será 10 años después cuando los Dodgers realmente tendrán que pagarle a Ohtani —68 millones por año entre el 2034 y 2043. Ohtani cumplirá 40 años en el 2034, edad a la que la mayoría de los peloteros ya se retiraron. Para entonces, Ohtani podría dejar de jugar y elegir no vivir en California y posiblemente evitar la mayoría del impuesto salarial del 13,3% y el impuesto de pago de 1,1% para el Seguro de Discapacidad del Estado.

Shohei Ohtani (10).jpg Un empleado distribuye una edición extra del diario Yomiuri Shimbun para informar sobre el pase de Shohei Ohtani a los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 10 de diciembre de 2023, en Tokio. AP Foto/Eugene Hoshiko

Debido a que el 97% del salario de Ohtani con los Dodgers se pagará después, esto quiere decir que California —que tiene un déficit presupuestal de 68.000 millones de dólares este año— tendrá que esperar una década más para recibir los impuestos de su salario, si es que siquiera se lleva algo. California aún así puede recibir los impuestos de los acuerdos de patrocinio de Ohtani, asumiendo que el pelotero japonés resida en el estado.

Es imposible saber cuántos impuestos estatales pagará Ohtani. California no permite que oficiales estatales den información sobre un individuo. De acuerdo con la agencia que recibe los impuestos de ingresos, la cantidad y cuándo se pagan varía dependiendo de los detalles técnicos del contrato, que no están disponibles al público.

Pero los detalles que sí son públicos parece que cumplen con las estipulaciones federales que prohíben que los estados reciban impuestos en el retiro de exresidentes de ese estado, indicó Kirk Stark, profesor de UCLA especializado en leyes de impuestos y coautor del libro de impuestos estatales y locales.

Ohtani pensó en el conjunto:

Durante la conferencia de prensa en su presentación en el Estadio de los Dodgers el jueves, Ohtani dijo que estructuró su contrato para ayudar al equipo, no a él. Quiere que el club tenga libertad de gastar en buenos jugadores.

Los impuestos de deportistas profesionales son más complicados debido a que no sólo pagan en el estado en el que residen, sino en el que trabajan, por lo que pueden ser objeto de impuesto cuando viajan por un día para jugar en otro estado.

De acuerdo con el California Center for Jobs and the Economy, se prevé que el estado podría no recibir hasta 98 millones de dólares de impuestos de Ohtani —según algunas estimaciones. Brooke Armor, presidente del grupo, dijo que tomaría cerca de 317 contratos similares para cubrir el déficit fiscal de California.

“Es una cantidad pequeña de personas y cuando alguien que gana tanto se va, se siente en el presupuesto”, admitió. “Te demuestra lo volátil y frágil que es el sistema de recaudación del estado”.

FUENTE: AP