viernes 6  de  marzo 2026
Béisbol

Shohei Ohtani comienza explosivo y Japón noquea a China Taipéi en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

En solo dos entradas ya Shohei Ohtani habia fabricado la mitad de carreras para Japón en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El japonés Shohei Ohtani celebra después de batear un jonrón de Grand Slam durante el partido de primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Taiwán en el Tokyo Dome el 6 de marzo de 2026.&nbsp;

El japonés Shohei Ohtani celebra después de batear un jonrón de Grand Slam durante el partido de primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Taiwán en el Tokyo Dome el 6 de marzo de 2026. 

Yuichi Yamazaki / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El campeón dijo presente y de qué manera. Guiados por una ofensiva escandalosa de Shohei Ohtani, la selección de Japón noqueó 13-0 a China Taipéi en su primer compromiso del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En solo dos entradas, Ohtani ya había fabricado la mitad de las carreras del conjunto nipón, demostrando desde temprano por qué es una de las mayores estrellas del béisbol mundial.

El slugger conectó un doble y luego un Grand Slam en los dos primeros episodios, castigando desde temprano a un rival que no encontró respuestas ante el poder ofensivo japonés.

Japón dominó de principio a fin

El partido se disputó en el Tokyo Dome y terminó antes de lo previsto debido a la regla de terminación temprana del torneo.

Japón se impuso 13 carreras por 0 en siete entradas, con un dominio total tanto ofensivo como desde el montículo.

Además del festival de batazos, el pitcheo japonés fue prácticamente intocable:

13 carreras anotadas

Solo 1 hit permitido

Juego terminado en 7 entradas por nocaut

El equipo asiático controló el encuentro desde el inicio hasta el final, mostrando el nivel que lo convirtió en uno de los favoritos para repetir el título.

Japón defiende el título logrado en 2023

Japón llegó al torneo como campeón defensor, tras conquistar el Clásico Mundial de 2023 en una de las finales más recordadas del torneo.

En aquella edición, los japoneses derrotaron a Estados Unidos 3-2 en la final, con un momento histórico: Ohtani ponchando a Mike Trout para sellar el campeonato. Fue el tercer título de Japón en el torneo tras los conseguidos en 2006, 2009 y 2023.

Ese recorrido incluyó victorias clave ante selecciones como Italia y México antes de la final, consolidando a Japón como una de las grandes potencias del béisbol internacional.

Próximo rival de Japón en el torneo

Tras su debut dominante, Japón continuará su participación en el Grupo C, que se disputa en Tokio y también incluye a:

Corea del Sur

Australia

República Checa

China Taipéi

El siguiente partido de Japón será frente a Australia, en un duelo clave para acercarse a la clasificación a los cuartos de final del torneo.

Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a la fase eliminatoria del campeonato, que se disputará posteriormente en Estados Unidos.

Con una actuación explosiva de Ohtani y un pitcheo dominante, Japón dejó claro desde su primer juego que va en serio por repetir el título del Clásico Mundial de Béisbol.

