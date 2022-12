Copa Mundial: reconocido periodista fallece durante juego

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato y le dieron tratamiento durante 20 o 30 minutos en el lugar y luego le sacaron en camilla, relató Keir Radnedge, un veterano reportero británico que se encontraba trabajando cerca en ese momento.

“Recibió in situ atención médica de urgencia inmediata, que continuó mientras era trasladado en ambulancia al Hospital General Hamad", explicó el comité organizador del Mundial en un comunicado que no explicó la causa de la muerte. “Estamos en contacto con la embajada de Estados Unidos y con las autoridades locales pertinentes para garantizar que el proceso de repatriación del cuerpo se realiza de acuerdo con los deseos de la familia”.

Wahl, que cubría su octava Copa del Mundo, escribió el lunes en su web que durante su estancia en Qatar había visitado una clínica.

“Mi cuerpo finalmente se ha indispuesto. Tres semanas de dormir poco, mucha tensión y bastante carga de trabajo pueden hacerle esto a uno", contó Wahl. “Lo que había sido un resfrío en los últimos 10 días se convirtió en algo más severo la noche del partido entre Estados Unidos y Holanda, y pude sentir un nuevo nivel de presión y malestar en la parte superior de mi pecho”.

Wahl apuntó que dio negativo al COVID-19 y que buscó tratamiento para sus síntomas.

“Hoy fui a la clínica del centro de prensa y dijeron que podría tener bronquitis. Me dieron un tratamiento de antibióticos y un jarabe fuerte para la tos y ya me siento algo mejor pocas horas después. Pero todavía: No bueno”, escribió.

Wahl tuiteó el miércoles que había celebrado su cumpleaños ese día.

“Siempre podíamos contar con Grant para que nos brindara sus historias perspicaces y entretenidas sobre nuestro deporte y sus principales protagonistas”, dijo la Federación de Fútbol de Estados Unidos en un comunicado. “La convicción de Grant en el poder del deporte para conseguir avances en los derechos humanos fue y quedará como una inspiración para todos. Grant convirtió el fútbol en el trabajo de su vida y estamos devastados porque él y su brillante redacción ya no estén entre nosotros”.

La esposa de Wahl, la doctora Celine Gounder, agradeció en un tuit el apoyo de la “familia futbolística” de su marido y de los amigos que contactaron con ella.

“Estoy en estado de shock”, escribió Gounder, quien es profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, ejerce en el Centro de Hospitales Bellevue y colabora con CBS News.

Wahl llevó una camiseta con los colores del arcoiris, en apoyo a los derechos LGBTQ, al debut de Estados Unidos en el Mundial frente a Gales el 21 de noviembre, y dijo que el personal de seguridad le impidió entrar y le pidió que se quitase la prenda. La homosexualidad está penada en Qatar, un emirato musulmán conservador.

El reportero contó que estuvo retenido durante 25 minutos en el estadio Ahmed Bin Ali de Rayán antes de poder acceder al recinto, y señaló que la FIFA se disculpó después con él por el incidente.

“Nos entristece profundamente enterarnos de la muerte de Grant Wahl y enviamos nuestras condolencias a su familia, con la que mantenemos una estrecha comunicación. Estamos en contacto con altos cargos qataríes para que los deseos de su familia se cumplan a la máxima rapidez", tuiteó el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, el viernes en la noche.

Antes de dedicarse en exclusiva al fútbol, entre los trabajos de Wahl destacó un reportaje para la portada de Sports Illustrated sobre LeBron James en 2002, cuando la estrella del baloncesto estaba todavía en la escuela secundaria St. Vincent-St. Mary de Akron, Ohio.

“Siempre fue muy agradable estar con él. Pasó mucho tiempo en Akron, mi ciudad natal”, dijo James tras un partido de los Lakers en Filadelfia. “Cada vez que salía a relucir su nombre, siempre me acordaba de cuando era adolescente y vino a nuestro edificio en St. V. Es una pérdida trágica. Es lamentable perder a alguien tan grande como él. Le deseo lo mejor a su familia. Que descanse en el paraíso".

Votante en algunas ediciones de los premios anuales de la FIFA, Wahl estuvo entre los 82 reporteros reconocidos por la FIFA y la asociación internacional de prensa deportiva AIPS por cubrir ocho o más Mundiales.

“Hace solo unos días, Grant fue reconocido por la FIFA y la AIPS por su contribución a la cobertura informativa de ocho Copas del Mundo de la FIFA consecutivas, y su carrera incluyó también la asistencia a varios Mundiales femeninos, además de a muchos otros eventos deportivos internacionales", dijo el presidente del órgano rector del fútbol mundial, Gianni Infantino. “Su amor por el fútbol era inmenso y todos los que siguen el deporte rey echarán de menos sus reportes".

Wahl, que se graduó en Princeton en 1996, trabajó para Sports Illustrated entre 1996 y 2021, y era conocido principalmente por cubrir fútbol y básquetbol colegial. Después lanzó su propia web.

Wahl también trabajó para Fox Sports de 2012 a 2019.