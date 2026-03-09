Corea del Sur derrota a Australia y se clasifica a cuartos del Clásico Mundial de Béisbol

Moon Bo-gyeong (der.) y Shay Whitcomb de Corea del Sur celebran la victoria del equipo al final del partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Australia y Corea del Sur en el Tokyo Dome en Tokio el 9 de marzo de 2026.

Corea del Sur consiguió su boleto a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer 7-2 a Australia este lunes en el Tokyo Dome, en un partido que terminó siendo más decisivo de lo que indicaba el marcador.

El conjunto asiático no solo necesitaba ganar, sino hacerlo por un margen suficiente para imponerse en el sistema de desempate del Grupo C, que terminó con un triple empate entre Corea, Australia y China Taipéi. Finalmente, el criterio de cociente de carreras favoreció a los coreanos, quienes avanzaron como segundos del grupo detrás de Japón.

La jugada clave llegó en la novena entrada cuando Hyun Min Ahn conectó un elevado de sacrificio que permitió anotar la séptima carrera de Corea, una anotación que terminó siendo determinante para asegurar la clasificación.

Moon lideró el ataque coreano

El gran protagonista ofensivo fue Bo Gyeong Moon, quien conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada y terminó la jornada con cuatro carreras impulsadas, consolidándose además como líder del torneo en ese departamento.

Moon abrió el marcador con un cuadrangular de 130 metros ante el abridor australiano Lachlan Wells, dándole a Corea una ventaja temprana.

La ofensiva coreana continuó produciendo en la tercera entrada. Jahmai Jones y Jung Hoo Lee iniciaron el inning con dobles consecutivos, y posteriormente Moon conectó otro doble que impulsó a Lee para ampliar la ventaja.

En la quinta entrada, el propio Moon volvió a producir con un sencillo remolcador, mientras que Do Yeong Kim añadió otra carrera con un imparable hacia la banda contraria con dos outs.

Australia intentó reaccionar

Australia logró descontar gracias a un jonrón solitario de Robbie Glendinning al iniciar la quinta entrada.

Más tarde, en la octava, Travis Bazzana conectó un sencillo productor que acercó a los australianos en el marcador, reduciendo la diferencia a 6-2 y generando algo de presión sobre el bullpen coreano.

Sin embargo, Corea respondió con una defensa eficiente. El equipo logró tres dobles matanzas clave que frenaron las amenazas ofensivas de Australia, que terminó dejando varios corredores en base.

En total, siete lanzadores coreanos se combinaron para limitar a Australia, que no logró capitalizar sus oportunidades ofensivas.

Una victoria con suspenso hasta el final

El desenlace del encuentro mantuvo la tensión hasta la última entrada. Un error del campocorto australiano Jarryd Dale permitió que Corea colocara corredores en primera y tercera con un out en la novena.

Aprovechando la situación, Hyun Min Ahn conectó el elevado de sacrificio que empujó la séptima carrera, asegurando el margen necesario para superar a sus rivales en el desempate.

Con este resultado, Corea del Sur finalizó con marca de 2-2 en la fase de grupos y avanzó como sublíder del Grupo C.

Próximo desafío en Miami

Corea ahora viajará a Miami, donde enfrentará al ganador del Grupo D el próximo viernes a las 6:30 p.m. ET, en busca de un lugar en las semifinales del torneo.

Preocupación por lesión en la rotación

A pesar de la victoria, Corea sufrió un contratiempo cuando el abridor zurdo Ju Young Son abandonó el partido durante los calentamientos antes de iniciar la tercera entrada debido a una aparente lesión.

El derecho Kyung-Eun Noh tomó su lugar en el montículo y respondió con dos entradas sin permitir carreras, ayudando a mantener el control del juego.

Con una ofensiva liderada por Moon y un bullpen que supo contener a Australia, Corea del Sur mantiene vivo su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.