Cristiano Ronaldo apunta a los 1.000 goles: “Estoy seguro de que llegaré si me respetan las lesiones”

Cristiano Ronaldo (izq.), del Al Nassr, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la final de la Supercopa de Arabia Saudí contra el Al-Ahli en el Estadio de Hong Kong, Hong Kong, el 23 de agosto de 2025.

Cristiano Ronaldo volvió a marcar un objetivo histórico en su carrera. Durante la gala de los Globe Soccer Awards 2025, celebrada este domingo, el delantero portugués aseguró que su gran meta es alcanzar los 1.000 goles como profesional y se mostró convencido de que lo logrará si las lesiones le respetan.

Actualmente, Ronaldo suma 956 goles tras su paso por clubes como Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus y su actual equipo, el Al Nassr.

Fútbol Kylian Mbappé, a un gol de superar un récord histórico de Cristiano Ronaldo

Fútbol Kylian Mbappé hace historia en el Real Madrid e iguala el récord goleador de Cristiano Ronaldo

Premio y ambición intacta

El astro luso fue reconocido como mejor futbolista de Oriente Medio, superando a figuras como Salem Al-Dawsari, Karim Benzema y Riyad Mahrez. Lejos de hablar de retirada, Ronaldo dejó claro que mantiene intactas la motivación y la pasión por competir.

“Esta gala es una de mis favoritas. Veo a gente maravillosa, en especial a mi esposa. Es duro seguir jugando, pero la pasión sigue ahí. Estoy muy motivado para continuar, ganar trofeos y llegar a la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones”, afirmó el portugués.

Pasión más allá del lugar

Ronaldo subrayó que su ambición no depende del escenario donde juegue. Ya sea en Europa o en Oriente Medio, su mentalidad sigue siendo la misma: ganar títulos, marcar goles y seguir haciendo historia.

A sus 40 años, el cinco veces Balón de Oro continúa ampliando un legado único en el fútbol mundial, con la marca de los 1.000 goles cada vez más cerca.