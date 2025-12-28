domingo 28  de  diciembre 2025
Fútbol

Cristiano Ronaldo apunta a los 1.000 goles: “Estoy seguro de que llegaré si me respetan las lesiones”

Cristiano Ronaldo, con 956 goles, asegura en los Globe Soccer Awards 2025 que alcanzará los 1.000 tantos si las lesiones le respetan.

Cristiano Ronaldo (izq.), del Al Nassr, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la final de la Supercopa de Arabia Saudí contra el Al-Ahli en el Estadio de Hong Kong, Hong Kong, el 23 de agosto de 2025.&nbsp;

Cristiano Ronaldo (izq.), del Al Nassr, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la final de la Supercopa de Arabia Saudí contra el Al-Ahli en el Estadio de Hong Kong, Hong Kong, el 23 de agosto de 2025. 

Wun Suen / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Cristiano Ronaldo volvió a marcar un objetivo histórico en su carrera. Durante la gala de los Globe Soccer Awards 2025, celebrada este domingo, el delantero portugués aseguró que su gran meta es alcanzar los 1.000 goles como profesional y se mostró convencido de que lo logrará si las lesiones le respetan.

Actualmente, Ronaldo suma 956 goles tras su paso por clubes como Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus y su actual equipo, el Al Nassr.

Lee además
El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid el 20 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Kylian Mbappé hace historia en el Real Madrid e iguala el récord goleador de Cristiano Ronaldo
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, agarra el balón tras marcar el primer gol de su equipo durante la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, partido entre el Olympiakos (GRE) y el Real Madrid (ESP) en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo el 26 de noviembre de 2025.
Fútbol

Kylian Mbappé, a un gol de superar un récord histórico de Cristiano Ronaldo

Premio y ambición intacta

El astro luso fue reconocido como mejor futbolista de Oriente Medio, superando a figuras como Salem Al-Dawsari, Karim Benzema y Riyad Mahrez. Lejos de hablar de retirada, Ronaldo dejó claro que mantiene intactas la motivación y la pasión por competir.

“Esta gala es una de mis favoritas. Veo a gente maravillosa, en especial a mi esposa. Es duro seguir jugando, pero la pasión sigue ahí. Estoy muy motivado para continuar, ganar trofeos y llegar a la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones”, afirmó el portugués.

Pasión más allá del lugar

Ronaldo subrayó que su ambición no depende del escenario donde juegue. Ya sea en Europa o en Oriente Medio, su mentalidad sigue siendo la misma: ganar títulos, marcar goles y seguir haciendo historia.

A sus 40 años, el cinco veces Balón de Oro continúa ampliando un legado único en el fútbol mundial, con la marca de los 1.000 goles cada vez más cerca.

Temas
Te puede interesar

Kyrgios gana a Sabalenka en su "Batalla de los Sexos" en Dubái

Aston Martin apunta a un ingeniero muy conocido en Red Bull y sacude el futuro de Verstappen

Serie del Caribe publica calendario de juegos sin Venezuela tras cambio de sede

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Declaración de impuestos.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. 
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.
OBITUARIO

Brigitte Bardot, ícono del cine francés, muere a los 91 años

Venta de comestibles en puestos afuera del mercado municipal de Quinta Crespo en Caracas, Venezuela el 30 de septiembre de 2025.
CRISIS SOCIOECONÓMICA

Venezuela cierra 2025 en un "umbral hiperinflacionario" y con desesperanza de futuro

Te puede interesar

Autos nuevos fabricados en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dan la mano durante una conferencia de prensa tras las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.
Negociaciones de paz

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

Vista parcial de un formulario de declaración de impuestos en EEUU.
CONTRIBUYENTES

IRS eleva los límites de aportes a planes de jubilación para 2026: ¿Quiénes podrán ahorrar más?

Declaración de impuestos.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump