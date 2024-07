Cristiano Ronaldo confirma que disputa su "última Eurocopa" en la actualidad

En declaraciones a la emisora pública portuguesa RTP, después de la victoria en la tanda de penales sobre Eslovenia el lunes, el astro de 39 años de edad dijo: “Es, sin duda, mi última Eurocopa.

Cristiano Ronaldo (13).jpg El portugués Cristiano Ronaldo, a la derecha, y Nelson Semedo celebran durante un partido amistoso entre Portugal e Irlanda en el estadio municipal de Aveiro en Aveiro, Portugal, el martes 11 de junio de 2024. AP Foto/Luis Vieira

“Pero no estoy emocionado por eso. Me conmueve todo lo que significa el fútbol, el entusiasmo que tengo por el juego, el entusiasmo por ver a la afición, a mi familia, el cariño que la gente me tiene”.

Uno de los goleadores más prolíficos en la historia del fútbol, con un récord de 14 goles en la Eurocopa, dijo que su principal motivación ahora era “hacer feliz a la gente”. Lloró durante el partido contra Eslovenia después de que Jan Oblak le atajó un penal en la prórroga.

“No se trata de dejar el mundo del fútbol”, dijo. ”¿Qué más puedo hacer o ganar? No se va a reducir a un punto más o un punto menos”.

Países Bajos cumple con la tarea:

Países Bajos se clasificó a sus primeros cuartos de final de la Eurocopa después de 16 años con una victoria el martes por 3-0 sobre Rumania.

Cody Gakpo rompió el empate a los 20 minutos y Donyell Malen anotó dos goles en los últimos minutos para instalar a los holandeses como una de las mejores ocho naciones dentro del torneo.

La "Oranje" desperdició un sinfín de ocasiones para aumentar la ventaja inicial, incluyendo una en la que el capitán Virgil van Dijk remató al palo. Sin embargo, la mejora en comparación a la fase de grupos, que terminaron con una derrota 3-2 ante Austria, fue notoria.

El equipo de Ronald Koeman podría tener una oportunidad inmediata de revancha en Berlín el sábado, si Austria vence a Turquía en el último partido de octavos de final más tarde el martes.

“Creo que jugamos un buen partido y mostramos una gran reacción al final”, dijo Gakpo. “Hoy fue un buen paso en la dirección correcta. Hablamos mucho de la agresividad, la intensidad y la defensa como equipo”.

FUENTE: AP