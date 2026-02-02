Cristiano Ronaldo se planta en Al Nassr y desata crisis en el fútbol saudí

El portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto en el campo durante un partido entre su Al-Nassr y el Al-Fateh, el 26 de enero de 2025.

Cristiano Ronaldo vuelve a sacudir el fútbol de Arabia Saudita , pero esta vez no por su carrera hacia los 1.000 goles. El portugués decidió no jugar con Al Nassr en la jornada de este lunes y, según el diario luso A Bola, su ausencia no se debe a problemas físicos ni a rotaciones, sino a una protesta directa contra la gestión del Fondo de Inversión Pública saudí (PIF), propietario de los principales clubes del país.

El capitán del proyecto saudí se queja de la falta de inversión en Al Nassr y del supuesto trato de favor hacia su máximo rival, Al Hilal, actual líder de la liga y gran protagonista del último mercado de fichajes.

Tres años sin títulos y 117 goles después

El pasado 30 de diciembre se cumplieron tres años del histórico fichaje de Cristiano por Al Nassr. Desde su llegada, el portugués ha marcado 117 goles y acumula 961 tantos en 1.308 partidos como profesional, pero no ha logrado conquistar ningún título oficial, más allá del Campeonato de Clubes Árabes, considerado un torneo amistoso.

Para un competidor obsesivo como Ronaldo, la situación es inaceptable. El delantero, que cumplirá 41 años esta semana, considera que la competición ha perdido equilibrio y que Al Hilal ha sido reforzado con nombres de primer nivel, mientras su club apenas incorporó al joven iraquí Haydeer Abdulkareem, un movimiento que ve insuficiente para aspirar a campeonatos.

Un pulso con el poder saudí

La prensa local había explicado su baja ante Al Riyadh como un simple descanso previo al duelo contra Al Ittihad. Sin embargo, medios portugueses aseguran que se trata de un plante deliberado para forzar cambios estructurales en el club.

El malestar de Ronaldo se agudizó tras la pérdida de influencia de los directivos portugueses Simão Coutinho y José Semedo, cuyos poderes fueron recortados por el consejo de administración a comienzos de año. Para el astro, estas decisiones evidencian un control centralizado que limita la competitividad de Al Nassr.

Al Hilal, el gran beneficiado

Mientras Al Nassr reclama más apoyo, Al Hilal domina la tabla con 46 puntos, tres por encima del equipo de Cristiano (43), y continúa reforzándose con figuras de renombre. Incluso se ha especulado con la posible llegada de Karim Benzema, lo que aumentaría la brecha entre ambos proyectos.

El episodio abre un debate incómodo para el modelo saudí: la liga ha atraído a las mayores estrellas, pero también sus exigencias y egos. Que su principal emblema se niegue a jugar por motivos extradeportivos revela las grietas de un sistema basado en la inversión masiva y el control del PIF.

Incertidumbre en Al Nassr

La directiva se enfrenta ahora a un dilema: ceder ante el peso de Ronaldo o reafirmar su autoridad institucional. La afición, dividida entre la devoción al ídolo y la fidelidad al club, observa un conflicto que trasciende el césped y amenaza con marcar el futuro del fútbol saudí.