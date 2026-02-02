lunes 2  de  febrero 2026
Fútbol

Cristiano Ronaldo se planta en Al Nassr y desata crisis en el fútbol saudí

Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr como protesta por la falta de inversión del PIF y el favoritismo hacia Al Hilal, según la prensa portuguesa.

El portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto en el campo durante un partido entre su Al-Nassr y el Al-Fateh, el 26 de enero de 2025.

El portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto en el campo durante un partido entre su Al-Nassr y el Al-Fateh, el 26 de enero de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Cristiano Ronaldo vuelve a sacudir el fútbol de Arabia Saudita, pero esta vez no por su carrera hacia los 1.000 goles. El portugués decidió no jugar con Al Nassr en la jornada de este lunes y, según el diario luso A Bola, su ausencia no se debe a problemas físicos ni a rotaciones, sino a una protesta directa contra la gestión del Fondo de Inversión Pública saudí (PIF), propietario de los principales clubes del país.

El capitán del proyecto saudí se queja de la falta de inversión en Al Nassr y del supuesto trato de favor hacia su máximo rival, Al Hilal, actual líder de la liga y gran protagonista del último mercado de fichajes.

Lee además
LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.
Baloncesto

LeBron James hace historia con su 22° Juego de Estrellas: “No era una prioridad”
El atacante francés Karim Benzema, del Ittihad FC, durante un partido contra el Qadsiah FC, el 30 de mayo de 2025.
Fútbol

Benzema cerca de dejar Al-Ittihad: Al Hilal avanza para fichar al francés

Tres años sin títulos y 117 goles después

El pasado 30 de diciembre se cumplieron tres años del histórico fichaje de Cristiano por Al Nassr. Desde su llegada, el portugués ha marcado 117 goles y acumula 961 tantos en 1.308 partidos como profesional, pero no ha logrado conquistar ningún título oficial, más allá del Campeonato de Clubes Árabes, considerado un torneo amistoso.

Para un competidor obsesivo como Ronaldo, la situación es inaceptable. El delantero, que cumplirá 41 años esta semana, considera que la competición ha perdido equilibrio y que Al Hilal ha sido reforzado con nombres de primer nivel, mientras su club apenas incorporó al joven iraquí Haydeer Abdulkareem, un movimiento que ve insuficiente para aspirar a campeonatos.

Un pulso con el poder saudí

La prensa local había explicado su baja ante Al Riyadh como un simple descanso previo al duelo contra Al Ittihad. Sin embargo, medios portugueses aseguran que se trata de un plante deliberado para forzar cambios estructurales en el club.

El malestar de Ronaldo se agudizó tras la pérdida de influencia de los directivos portugueses Simão Coutinho y José Semedo, cuyos poderes fueron recortados por el consejo de administración a comienzos de año. Para el astro, estas decisiones evidencian un control centralizado que limita la competitividad de Al Nassr.

Al Hilal, el gran beneficiado

Mientras Al Nassr reclama más apoyo, Al Hilal domina la tabla con 46 puntos, tres por encima del equipo de Cristiano (43), y continúa reforzándose con figuras de renombre. Incluso se ha especulado con la posible llegada de Karim Benzema, lo que aumentaría la brecha entre ambos proyectos.

El episodio abre un debate incómodo para el modelo saudí: la liga ha atraído a las mayores estrellas, pero también sus exigencias y egos. Que su principal emblema se niegue a jugar por motivos extradeportivos revela las grietas de un sistema basado en la inversión masiva y el control del PIF.

Incertidumbre en Al Nassr

La directiva se enfrenta ahora a un dilema: ceder ante el peso de Ronaldo o reafirmar su autoridad institucional. La afición, dividida entre la devoción al ídolo y la fidelidad al club, observa un conflicto que trasciende el césped y amenaza con marcar el futuro del fútbol saudí.

Temas
Te puede interesar

¿Cómo se forjó el camino del Super Bowl con aires de venganza?

El Deportivo: Barcelona se aferra a la cima y Alcaraz es dueño de Australia sobre Djokovic

Puerto Rico evalúa retirarse del Clásico Mundial 2026 por veto a sus estrellas de MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia