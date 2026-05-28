Crystal Palace derrota al Rayo Vallecano y conquista la primera Conference League de su historia

El portero inglés del Crystal Palace, Dean Henderson (CR), número 01, levanta el trofeo mientras su equipo celebra la victoria en la final de la Liga de Conferencia de la UEFA entre el Crystal Palace FC y el Rayo Vallecano de Madrid en Leipzig

El Crystal Palace escribió la página más gloriosa de su historia al proclamarse campeón de la Conference League tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano en la final disputada en Leipzig, Alemania. El conjunto inglés logró así el primer título europeo de su existencia gracias a un gol decisivo del francés Jean-Philippe Mateta.

El delantero, incluido en la convocatoria de Francia para el Mundial 2026, apareció en el minuto 50 para aprovechar un rechace dentro del área después de un potente disparo de Adam Wharton, elegido como el mejor jugador del partido.

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“Es difícil expresar lo que siento. Sé lo que esto significa para el sur de Londres y para nuestra afición”, declaró emocionado Wharton tras el encuentro. El mediocampista también recordó que el año pasado se perdió las celebraciones de la FA Cup y aseguró que ahora piensa disfrutar este éxito “el doble”.

El equipo dirigido por Oliver Glasner confirmó así su crecimiento en el fútbol inglés y europeo. Después de conquistar la FA Cup y la Community Shield durante el último año, el Palace suma ahora el mayor logro internacional de su historia y jugará la próxima edición de la Europa League.

Mateta, autor del gol del triunfo, celebró el momento junto a la afición londinense. “Es increíble vivir esto con nuestros hinchas. Es el primer título europeo del club y va a ser una gran fiesta”, afirmó el atacante francés.

El Crystal Palace dominó gran parte del encuentro y generó las ocasiones más claras, aunque el Rayo Vallecano logró mantenerse con vida hasta el final gracias a su esfuerzo defensivo.

El conjunto madrileño, que regresaba a las competiciones europeas por primera vez desde 2001, no pudo culminar su histórica campaña con un trofeo continental. Aun así, la presencia del club de Vallecas en la final despertó una enorme ilusión entre sus aficionados.

El entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, reconoció el dolor de la derrota tras quedarse a un paso de hacer historia. “Hay dolor cuando pierdes un partido así, cuando estás tan cerca de un título. Te rompe por dentro ver a la gente llorar”, confesó.

El técnico español también destacó la unión de su plantilla pese al duro golpe. “He tenido vestuarios muy buenos como entrenador, pero un grupo como este es difícil de encontrar. Son amigos y se quieren”, añadió.

La derrota deja además al fútbol español sin títulos europeos esta temporada, mientras que Inglaterra ya aseguró la Europa League con el Aston Villa y todavía aspira a completar el pleno continental si Arsenal derrota al PSG en la final de la Champions League.