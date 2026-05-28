NBA advierte a Victor Wembanyama tras evitar a la prensa después de la derrota ante Thunder

Victor Wembanyama # 1 de los San Antonio Spurs supera a Shai Gilgeous-Alexander # 2 del Oklahoma City Thunder en la primera mitad del tercer partido de los playoffs de la NBA de las Finales de la Conferencia Oeste en el Frost Bank Center el 22 de mayo de 2026 en San Antonio, Texas.

La NBA emitió una advertencia a la estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, luego de incumplir las normas de acceso a medios tras la derrota 127-114 frente al Oklahoma City Thunder en el Juego 5 de las finales de la Conferencia Oeste.

Según informó el periodista Shams Charania de ESPN, el pívot francés abandonó el Paycom Center sin atender a los medios de comunicación, algo obligatorio para las figuras principales de cada equipo durante los playoffs.

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Wembanyama tuvo una actuación complicada en un partido clave para los Spurs. El francés terminó con 20 puntos, pero apenas encestó 4 de 15 tiros de campo y capturó solo un rebote en la primera mitad, mientras Oklahoma City aprovechó para tomar ventaja de 3-2 en la serie.

Tras el encuentro, el entrenador interino Mitch Johnson reconoció que San Antonio necesita involucrar más a su principal estrella de cara al Juego 6.

“Vamos a necesitar hacerlo entrar en ritmo”, señaló el técnico al analizar el rendimiento ofensivo del equipo.

Aunque en esta ocasión la liga solo emitió una advertencia, la NBA ya ha sancionado económicamente a otros jugadores por situaciones similares. Jimmy Butler y Dillon Brooks fueron multados en 2023 por no cumplir con sus obligaciones mediáticas tras partidos de playoffs.

Ahora toda la presión recae sobre Wembanyama y unos Spurs que están obligados a ganar el próximo encuentro para evitar la eliminación y mantener vivo su sueño de llegar a las Finales de la NBA.