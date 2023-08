Cuba se cuelga dos medallas en el Mundial de Budapest

Martínez, guantanamero de 25 años, no pudo sumar el oro en categoría absoluta a su colección de títulos mundiales. Es el vigente campeón del mundo en pista cubierta y en el pasado triunfó también en Mundiales juveniles, especialmente en la categoría Sub-20 (2014, 2016).

"Me lesioné en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, así que no pude preparar bien esta competición, la más importante del año. A pesar de eso, pude terminar hoy y hacerlo en el podio. He podido conseguirlo", celebró Martínez tras su subcampeonato.

"Cristian es como mi hermano, como los otros atletas cubanos. En nuestro país el triple salto tiene mucha tradición, somos una escuela en eso", se enorgulleció.

Nápoles, de 24 años, firmó en el concurso de este lunes la mejor marca de su carrera.

Los cubanos Lázaro Martínez (17,41) y Cristian Napolés (17,40) alcanzaron medalla de plata y bronce en el Triple Salto del Mundial de Budapest 2023.

Es la primera vez desde 1997 (Yoelbi Quesada (1) y Aliecer Urrutia (3)) que dos cubanos llegan al podio en un Mundial.



Es la primera vez desde 1997 (Yoelbi Quesada (1) y Aliecer Urrutia (3)) que dos cubanos llegan al podio en un Mundial.… pic.twitter.com/k5ZM51Vk9A — Francys Romero (@francysromeroFR) August 21, 2023

En el Mundial de 2017 había sido cuarto y en el de 2019 quinto. Esta vez pudo cumplir por fin el objetivo de una medalla.

"Esto es demasiado bonito como para ser verdad. He estado trabajando durante mucho tiempo para esta medalla. Quiero dar las gracias a mi entrenador, mi familia y a toda Cuba. La diferencia con Lázaro fue de solo un centímetro, pero me voy contento con la medalla de bronce", afirmó Nápoles.

Eugene 2022 había sido el primer Mundial en el que Cuba no conseguía medallas, por lo que los dos metales de este lunes permitieron evitar un nuevo desastre y elevan el ánimo del atletismo de la isla caribeña, la tradicional potencia del atletismo latinoamericano, que en los últimos años se vio mermado por las salidas del país de figuras como Pedro Pablo Pichardo, Juan Miguel Echevarría, Yaimé Pérez o Denia Caballero.

El último título mundial de Cuba en atletismo lo logró precisamente Pérez, en el torneo de Doha 2019, en una prueba de lanzamiento de disco en la que Caballero, campeona mundial en 2015, se había colgado la medalla de plata.

Martínez y Nápoles estuvieron durante parte de la final en primera y segunda posición, hasta que ese vuelo de Zango en el quinto intento le hizo pasar a quedar en cabeza, algo que ya no se movió hasta el término del concurso.

FUENTE: AFP