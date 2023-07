Cubano sabe que toda la amabilidad en Japón se terminará cuando suba al ring

El combate Ramírez vs. Shimizu será el coestelar del que disputarán por las coronas del Consejo Mundial de Boxeo y la OMB , el campeón de los plumas junior Stephen Fulton y Naoya “Monstruo” Inoue.

La programación completa será transmitida en directo para Estados Unidos por la plataforma ESPN+.

“El momento ha llegado para la primera defensa de mi título mundial”, expresó el cubano. “No puedo estar más feliz y más honrado de que esto ocurra en Tokio, en frente de una arena que ya vendió toda la boletería y estará llena totalmente”.

Ramírez (12-1, 7KOs), de 29 años, sabe que le espera una pelea complicada contra Shimizu (11-1, 10KOs), de 37 años, no solo por la experiencia de su rival y por su promedio de KOs, sino por esa característica de los boxeadores japoneses, quienes jamás dan tregua y suben al cuadrilátero con una entrega total como si fuese la última pelea de sus vidas.

El pasado domingo, Shimizu realizó una práctica pública en el Ohashi Boxing Gym de Yokohama. Gente allegada al de Cienfuegos asistió a la sesión. Luego de su entrenamiento, el púgil japonés mostró su gran determinación para el combate del martes venidero.

“No existe boxeador perfecto”, sentenció Shimizu. “Tengo el plan para que yo sea capaz de vencer a Robeisy Ramírez y destronarlo. Me tengo fe. Abrigo un firme sentimiento de seguridad en mí mismo para vencerlo. Estoy convencido que impondré mi boxeo”.

Estas palabras no intimidan a Robeisy, quien ha trabajado intensamente con su maestro Ismael Salas para continuar sumando títulos a su brillante trayectoria.

“Mi objetivo es convertirme en el mejor boxeador libra por libra”, sentenció el cubano. “Mi batalla contra el duro y experimentado Shimizu es otra importante escala en mi viaje hacia esa meta”.

Ambos rivales lucen galardones olímpicos. Robeisy fue bicampeón con preseas doradas conseguidas en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Shimizu, por su parte, obtuvo la medalla de bronce en Londres.

“No solo miro a mi próxima pelea sino además quiero disfrutar al máximo todo lo que este bello país puede ofrecerme con su apasionada fanaticada al boxeo”, afirmó Rosbeisy. “Se trata de una cultura vibrante y con una rica historia, entre muchas otras cosas. Solo puedo asegurar que el próximo martes verán un nuevo gran espectáculo de ‘El Tren”.

Tres meses atrás, el primero de abril, Robeisy capturó la faja mundial vacante de los plumas luego de vencer al excampeón mundial Isaac Dogboe. Tras unas semanas de descanso, el cubano se preparó en Las Vegas, en el gimnasio de Salas, para este nuevo desafío.

Shimizu, por su parte, se ha entrenado intensamente en Yokohama y viene de ganar en el segundo asalto a Landy Cris León, en diciembre pasado.

