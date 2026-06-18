Cucurella sobre su llegada al Real Madrid: "No tuve ninguna duda"

El defensa español Marc Cucurella es uno de los nuevos refuerzos del Real Madrid de cara a la próxima temporada.

CHATTANOOGA.- "No tuve ninguna duda", declaró el internacional español Marc Cucurella cuando le preguntaron por el anuncio de su fichaje por el Real Madrid horas antes del debut de la Roja en el Mundial 2026 , este jueves en la Baylor School de Chattanooga.

"Fue muy rápido, me llamaron por la mañana y me dijeron que los clubes lo tenían hablado. Yo no tuve ninguna duda, era un gran paso en mi carrera. En un día lo teníamos hecho, así que ahora puedo centrarme en el Mundial", relató sobre su fichaje relámpago.

"Mou me llamó..."

Cucurella, lateral izquierdo titular el lunes en el empate sin goles de España ante Cabo Verde, fue anunciado como nuevo jugador blanco unas horas antes, un "timing" que provocó polémica.

"Son cosas difíciles de controlar. No estaba pensando en eso, no me lo esperaba, pero cuando llega tienes que tomar una decisión" dijo el jugador de 27 años.

"No ha afectado al equipo, al revés, están todos muy contentos por mí. Estamos unidos, lo pasamos bien juntos y vamos a dar el máximo siempre que podamos", continuó.

El jugador no tuvo problemas en explicar a la prensa la charla que tuvo con José Mourinho, que le dirigirá en el gigante blanco.

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"Mou me llamó, me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo. Me dio confianza y tengo ganas de empezar a trabajar con él... Fue rápida la charla, no me quiso entretener porque sabe que tengo que estar centrado aquí", dijo.

"Se acordaba de acciones mías cuando jugamos con el Benfica. Me habló de lo que transmitía también como compañero, además de como jugador, y eso me dio confianza para saber que era el paso correcto", añadió.

Pasado azulgrana

Además del "timing", el fichaje de Cucurella por el Real Madrid ha provocado revuelo en el Barcelona, ya que el jugador se formó en su cantera.

"Al final hay que respetar todas las opiniones. Estoy agradecido por todo lo que viví en Barcelona, pero en la vida hay etapas. Cuando el Madrid te quiere es muy difícil rechazarlo. No tuve duda de que era el paso adecuado, muy feliz de esta decisión", subrayó.

Cucurella recordó que tras salir del Barcelona pasó por Eibar, Getafe y Brighton antes de dar el salto al Chelsea.

"Mi carrera no ha sido fácil y tener el premio de ir al Madrid es algo muy bonito, un gran broche a mi carrera. Ojalá pueda levantar títulos", dijo.

"No ganamos por nuestra culpa"

Cucurella se dio a conocer al gran público hace dos años, en la Eurocopa 2024, cuando lo llamó Luis de la Fuente para convertirlo en un fijo en el carril izquierdo.

Debuta en un Mundial en la presente edición, convertido en uno de los jugadores emblemáticos de la Roja por su rendimiento y carisma fuera del campo.

Ante Cabo Verde fue uno de los más destacados, proyectándose en el ataque para producir las mejores ocasiones de su equipo en la primera parte.

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"Lo más importante es que no ganamos por nuestra culpa, porque no estuvimos finos de cara a puerta. Pero es bueno que te pase en el primer partido, porque en una eliminatoria te vas para casa. Sabemos en qué fallamos, lo hemos trabajado en estos días", analizó.

España jugará su segundo partido del Mundial ante Arabia Saudita el domingo, de nuevo en Atlanta.

FUENTE: AFP