Real Madrid ficha a Marc Cucurella: refuerzo de lujo para la defensa blanca

El Real Madrid anunció el fichaje del defensa español Marc Cucurella procedente del Chelsea el 15 de junio de 2026

El Real Madrid confirmó este lunes la incorporación del lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente del Chelsea, en una operación que fortalece una de las posiciones que el club consideraba prioritarias de cara a las próximas temporadas.

La entidad merengue anunció que alcanzó un acuerdo con el conjunto londinense para el traspaso del internacional español, quien firmó contrato hasta el 30 de junio de 2032. Aunque el club no reveló los detalles económicos de la negociación, diversos reportes sitúan la operación en torno a los 55 millones de euros.

A sus 27 años, Cucurella llega al Santiago Bernabéu después de consolidarse como uno de los laterales izquierdos más destacados del fútbol europeo. Formado en la cantera del Barcelona, el defensor también pasó por el Getafe y el Brighton antes de dar el salto al Chelsea en 2022.

El anuncio se produce mientras el jugador se encuentra concentrado con la selección española en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. España debutará este lunes frente a Cabo Verde, en un encuentro en el que Cucurella apunta a ser una pieza importante dentro del esquema de Luis de la Fuente.

La llegada del defensor responde a la intención del Real Madrid de reforzar una plantilla que busca recuperar el protagonismo tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones. El presidente Florentino Pérez había recibido cuestionamientos en los últimos meses por la escasa presencia de jugadores madridistas en la selección española, una situación que podría cambiar con la incorporación de uno de los titulares habituales de La Roja.

El movimiento también forma parte de una ambiciosa estrategia de reconstrucción deportiva. El club blanco continúa vinculado a otros nombres importantes del mercado europeo, entre ellos el central francés Ibrahima Konaté, actualmente en el Liverpool, así como el portugués Bernardo Silva y el neerlandés Denzel Dumfries.

Por su parte, el Chelsea sigue inmerso en un proceso de reestructuración tras una decepcionante temporada en la Premier League. Durante su etapa en Stamford Bridge, Cucurella conquistó el Mundial de Clubes y la UEFA Conference League, consolidándose como uno de los referentes del equipo londinense.

Con experiencia en la élite, recorrido internacional y plena madurez futbolística, Marc Cucurella aterriza en Madrid con el objetivo de convertirse en una pieza clave del nuevo proyecto blanco.