lunes 15  de  junio 2026
Fútbol

Real Madrid ficha a Marc Cucurella: refuerzo de lujo para la defensa blanca

El Real Madrid confirmó el fichaje de Marc Cucurella procedente del Chelsea. El lateral español firmó por seis temporadas y reforzará la defensa merengue hasta 2032

El Real Madrid anunció el fichaje del defensa español Marc Cucurella procedente del Chelsea el 15 de junio de 2026

El Real Madrid anunció el fichaje del defensa español Marc Cucurella procedente del Chelsea el 15 de junio de 2026

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid confirmó este lunes la incorporación del lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente del Chelsea, en una operación que fortalece una de las posiciones que el club consideraba prioritarias de cara a las próximas temporadas.

La entidad merengue anunció que alcanzó un acuerdo con el conjunto londinense para el traspaso del internacional español, quien firmó contrato hasta el 30 de junio de 2032. Aunque el club no reveló los detalles económicos de la negociación, diversos reportes sitúan la operación en torno a los 55 millones de euros.

Lee además
El entrenador portugués José Mourinho, en ese entonces del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid hace oficial el regreso de José Mourinho
El entrenador portugués José Mourinho, en ese entonces del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.
Fútbol

Benfica abre una nueva etapa: Mourinho se despide, tras confirmar ir al Real Madrid

A sus 27 años, Cucurella llega al Santiago Bernabéu después de consolidarse como uno de los laterales izquierdos más destacados del fútbol europeo. Formado en la cantera del Barcelona, el defensor también pasó por el Getafe y el Brighton antes de dar el salto al Chelsea en 2022.

El anuncio se produce mientras el jugador se encuentra concentrado con la selección española en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. España debutará este lunes frente a Cabo Verde, en un encuentro en el que Cucurella apunta a ser una pieza importante dentro del esquema de Luis de la Fuente.

La llegada del defensor responde a la intención del Real Madrid de reforzar una plantilla que busca recuperar el protagonismo tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones. El presidente Florentino Pérez había recibido cuestionamientos en los últimos meses por la escasa presencia de jugadores madridistas en la selección española, una situación que podría cambiar con la incorporación de uno de los titulares habituales de La Roja.

El movimiento también forma parte de una ambiciosa estrategia de reconstrucción deportiva. El club blanco continúa vinculado a otros nombres importantes del mercado europeo, entre ellos el central francés Ibrahima Konaté, actualmente en el Liverpool, así como el portugués Bernardo Silva y el neerlandés Denzel Dumfries.

Por su parte, el Chelsea sigue inmerso en un proceso de reestructuración tras una decepcionante temporada en la Premier League. Durante su etapa en Stamford Bridge, Cucurella conquistó el Mundial de Clubes y la UEFA Conference League, consolidándose como uno de los referentes del equipo londinense.

Con experiencia en la élite, recorrido internacional y plena madurez futbolística, Marc Cucurella aterriza en Madrid con el objetivo de convertirse en una pieza clave del nuevo proyecto blanco.

Temas
Te puede interesar

El Deportivo: Antonelli domina Mónaco, Yamal brilla en LaLiga, Zverev conquista París y Florentino sigue al mando

Bayern Múnich cierra la puerta a Michael Olise y desafía al Real Madrid de Florentino Pérez

Florentino Pérez gana las elecciones del Real Madrid y seguirá como presidente hasta 2030

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
POLÍTICA

Delcy Rodríguez acepta tutelaje de EEUU, pero frena transición

Subtronics y Oliver Tree actúan en la carpa Sahara durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 el 12 de abril de 2026 en Indio, California. 
SUCESOS

Muere el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspar Prim en accidente aéreo en Brasil

Hugo El Pollo Carvajal, hombre clave del chavismo en Venezuela, ofreció cooperar con la justicia de España.
CORRUPCIÓN

El Pollo Carvajal se ofrece a testificar en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
FIN DE LA GUERRA

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; el levantamiento del bloqueo de Ormuz será tras la firma oficial del pacto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica el 18 de marzo de 2025.
Conflicto bélico

Putin informa a Trump estar dispuesto a reunirse con Zelenski, pero en Moscú

Te puede interesar

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio
En sectores como Wynwood, también se vive la fiesta mundialista.
FIEBRE FUTBOLÍSTICA

Miami abre sus puertas al Mundial con todo el fervor hispano

La alta humedad hace sentir más calor.
CLIMA

Miami-Dade y Broward bajo aviso por calor extremo con sensación térmica de hasta 107 grados

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, habla con la prensa. 
MÁS BELLO

Daniella Levine Cava exhibe transformación de MIA a días del debut del Mundial en Miami

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
FIN DE LA GUERRA

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; el levantamiento del bloqueo de Ormuz será tras la firma oficial del pacto