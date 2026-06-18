Real Madrid ficha a Ibrahima Konaté hasta 2030 para reforzar su defensa

El defensa español del Chelsea, Marc Cucurella (derecha), tira de la camiseta del defensa francés del Liverpool, Ibrahima Konaté (derecha), durante el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool y el Chelsea en Anfield, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 9 de mayo de 2026.

El Real Madrid continúa reforzando su plantilla de cara a una nueva etapa y anunció este jueves la incorporación del defensa francés Ibrahima Konaté, quien llega libre tras finalizar su contrato con el Liverpool y firmó con el conjunto blanco hasta junio de 2030.

A sus 27 años, Konaté se convierte en el tercer fichaje oficial del club madrileño para la próxima temporada, después de las llegadas del portugués Bernardo Silva y del lateral español Marc Cucurella. Además, el proyecto deportivo está liderado por José Mourinho, contratado recientemente como nuevo entrenador con el objetivo de devolver al equipo a la senda de los títulos tras dos campañas sin levantar trofeos.

El central francés aterriza en el Santiago Bernabéu después de cinco temporadas en el Liverpool, donde disputó 183 partidos y se consolidó como una de las piezas defensivas más importantes del equipo inglés. Durante su etapa en Anfield conquistó la Copa de la Liga y la FA Cup bajo la dirección de Jürgen Klopp, además de ganar la Premier League en 2025 con Arne Slot en el banquillo.

Antes de su experiencia en Inglaterra, Konaté desarrolló su carrera en el Sochaux y posteriormente en el RB Leipzig alemán, destacando por su potencia física, velocidad y capacidad para jugar desde atrás.

Su llegada responde a la necesidad del Real Madrid de reforzar una línea defensiva que ha sufrido altibajos en las últimas temporadas. La experiencia internacional del francés también supone un valor añadido para una plantilla que aspira a competir nuevamente por todos los títulos.

Konaté acumula 28 internacionalidades con la selección de Francia y forma parte de la convocatoria de Didier Deschamps para el Mundial 2026 que se disputa en Norteamérica. Aunque no tuvo minutos en el triunfo de los Bleus por 3-1 ante Senegal en el debut mundialista, sigue siendo una de las opciones importantes para la defensa francesa durante el torneo.

Con esta incorporación, el Real Madrid suma jerarquía, experiencia y solidez a su proyecto de reconstrucción, confiando en que el central francés sea una de las piezas clave de su defensa durante los próximos años.