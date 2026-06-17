miércoles 17  de  junio 2026
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Real Madrid anuncia el fichaje de una figura estelar de la selección de Portugal

Tras la contratación de José Mourinho como entrenador y del jugador español Marc Cucurella, el Real Madrid también se hizo de los servicios de Bernardo Silva

El mediocampista portugués Bernardo Silva, en ese entonces del Manchester City, celebra en el campo tras la victoria del club en la FA Cup, el 16 de mayo de 2026.

El mediocampista portugués Bernardo Silva, en ese entonces del Manchester City, celebra en el campo tras la victoria del club en la FA Cup, el 16 de mayo de 2026.

ADRIAN DENNIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Real Madrid anunció este miércoles el fichaje del jugador internacional portugués Bernardo Silva para las dos próximas temporadas.

Libre tras su salida del Manchester City, donde ganó 19 títulos desde su llegada en 2017, incluida la primera Liga de Campeones del club inglés (2023), el centrocampista de 31 años se unirá hasta 2028 al Real Madrid tras el Mundial 2026.

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A las órdenes de Pep Guardiola en el Etihad Stadium, Silva disputó 459 partidos con los citizens y anotó un total de 76 goles.

En su palmarés brillan con fuerza las cuatro Premier League consecutivas (2021-2024), el triplete de Premier-Copa de Inglaterra y Champions de 2023 y los cuatro títulos domésticos conquistados en la temporada 2018-2019 (Community Shield, Copa de Inglaterra, Copa de la Liga y Premier League).

Canterano del Benfica, antes de llegar a Inglaterra Silva vistió en Francia los colores del Mónaco (2014-2017), ganando la Ligue 1 en 2017 junto a un jovencísimo Kylian Mbappé, ahora estrella consolidada en el Real Madrid.

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El lisboeta es uno de los fichajes con los que el club blanco desea recuperar el rumbo, luego de dos temporadas sin ningún título.

A su firma se suman los fichajes ya confirmados de su compatriota, el entrenador José Mourinho, y del lateral izquierdo Marc Cucurella, internacional con España.

Se espera, además, que el club blanco anuncie el fichaje del defensa francés Ibrahima Konaté.

Por el momento, Silva está en Norteamérica junto a la selección de Portugal para disputar su tercer Mundial. La Seleçao entrará en liza este mismo miércoles contra RD Congo.

Canadá niega visa a futbolista ghanés

El futbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado en el Reino Unido por cargos de violación y agresión sexual, finalmente no podrá entrar en Canadá para jugar con su selección ante Panamá en el Mundial, después de que la justicia del país norteamericano confirmara el martes la negativa a concederle un visado.

El gobierno de Ghana había decidido acudir a un tribunal federal canadiense para intentar revertir la negativa de Ottawa a conceder una visa al futbolista por su situación judicial y la audiencia estaba programada para este martes por la mañana.

La cadena pública canadiense CBC informó de que el juez Roger Lafrenière rechazó la solicitud de Ghana, que solicitaba una medida cautelar para permitir a Partey estar el miércoles en Toronto ante Panamá, en la primera fecha del Grupo L del Mundial.

FUENTE: AFP

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