miércoles 17  de  junio 2026
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Real Madrid manda un escrito a la UEFA para que retome el "caso Negreira"

El Real Madrid calificó de "inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo, ya que su persistencia compromete la credibilidad del fútbol"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Real Madrid anunció este miércoles haber enviado un escrito a la UEFA con "evidencias relevantes" sobre el denominado "Caso Negreira", pidiendo a la institución europea que reanudase de forma "inmediata" el expediente contra el FC Barcelona.

En el denominado caso "Negreira", la justicia española investiga supuestos pagos del Barça a empresas de José María Enríquez Negreira, antiguo número dos de los árbitros.

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Trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran por informes arbitrales.

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En ese contexto, el club blanco señala que en el documento trasladado a la UEFA aporta "evidencias relevantes que refuerzan de forma concluyente los indicios" sobre "pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable" del FC Barcelona a Negreira.

"El Real Madrid subraya que estos hechos configuran, desde la perspectiva del derecho disciplinario deportivo, un riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones, al evidenciar la existencia de una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad del resultado deportivo", denuncia el club blanco.

Por ello, pide a la UEFA "la reanudación inmediata del expediente disciplinario incoado en su día", al considerar "inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo, ya que su persistencia compromete seriamente la credibilidad del fútbol".

También solicita que la UEFA "adopte las medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes con el fin de garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones".

Más leña al fuego

Este episodio es una escalada más en la tensión entre ambos clubes, que no ha hecho más que aumentar desde el mes de mayo.

"Estamos haciendo un dosier de 500 páginas que lo voy a mandar a la UEFA, en cuanto acabe la competición", afirmó Florentino Pérez en mayo, al convocar las elecciones a la presidencia del Real Madrid que él mismo ganó semanas después.

"Es el caso más grave de corrupción en el fútbol", insistió Pérez.

El FC Barcelona respondió a esas declaraciones el viernes pasado, presentando una demanda contra Pérez para exigir que se retractase.

FUENTE: AFP

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