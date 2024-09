Daniel Suárez: “Me siento bendecido de estar en esta posición, pero todavía hay mucho por pelear”

La victoria, su undécima en la Serie NASCAR México, se produjo después de que Suárez se clasificara fuera del top 22 durante la clasificación del grupo y se uniera a 13 pilotos que se quedaron afuera del Clash.

Con gran decisión y precisión Daniel Suarez, tomó la delantera por primera vez a 30 vueltas del final para nunca cederla.

“Ha sido un año espectacular, no me he podido quejar, empezamos ganando una competencia muy importante para mí que fue la carrera de Los Angeles con NASCAR México", dijo Suárez a Diario Las Américas. "Después de no correrla por más de 10 años, y haberla ganado fue algo muy significativo".

Seguidamente llegó el gran triunfo del piloto mexicano, luego de ganar la NASCAR Cup Series en un espectacular cierre de la carrera que se realizó en Atlanta, Georgia, el domingo 25 de febrero, con una diferencia de 0.003 segundos.

En el receso de la NASCAR Cup Series durante los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, Suárez aprovechó la oportunidad para competir en la NASCAR Brasil Sprint Race el fin de semana del 3 al 4 de agosto, y conquistó la victoria en el circuito de Interlagos.

Su triunfo llegó en la segunda carrera; mientras en la primera cruzó en primer lugar la meta, pero fue penalizado por un contacto ubicándose en el sexto lugar.

Este triunfo lleva al regiomontano a ser el primer piloto en ganar tres campeonatos internacionales de la NASCAR en un mismo año.

“Esto todavía no se acaba, tenemos mucho que pelear, mi meta no es estar solamente en los playoffs, es poder llegar a ser un candidato real al campeonato y entramos a los Playoffs no siendo un candidato favorito", afirmó Suárez. "Creo que nuestra velocidad y constancia nos está acercando hacia el campeonato”.

Adicionalmente se refirió a la buena labor que viene realizando su equipo Trackhouse Racing en materia de cambios para mejorar.

“El equipo está haciendo una muy buena labor, hicimos muchos cambios junto con los ingenieros y se están viendo los resultados de regreso", comentó. "Respecto a Pitbull es un gran amigo a quien respeto muchísimo, de hecho ayer [jueves] estaba hablando con él a través de mensajes sobre este fin de semana. El día de hoy [viernes] ha estado muy ocupado, probablemente está de gira pero espero tenerlo pronto por la pista de carreras”. En lo personal, y muy independiente al tema de las carreras, se siente muy satisfecho de poder ver hecha realidad sus metas entre las que se encuentran haber obtenido la ciudadanía americana y el reciente matrimonio con Julia Piquet, novia de toda la vida e hija del tricampeón de Fórmula 1 Nelson Piquet. Mientras, el piloto mexicano realiza todos los preparativos para estar por todo lo alto en el Mes de la Herencia Hispana, en octubre.