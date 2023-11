Messi, campeón mundial el año pasado con Argentina y que a finales de octubre logró el octavo Balón de Oro de su carrera, llegó a Inter Miami en julio, tras terminar una etapa decepcionante de dos años en París Saint-Germain.

Messi y Beckham.jpg El copropietario del Inter Miami y exestrella del fútbol mundial, David Beckham, derecha, sonríe mientras Lionel Messi, futbolista campeón del mundo con Argentina, recibe el Balón de Oro 2023 en la 67ma ceremonia de premiación, en el Theatre du Chatelet en París, Francia, el lunes 30 de octubre de 2023. AP Foto/Michel Euler

Beckham fue preciso al momento de indicar que Messi mejoró el fútbol en Estados Unidos.

"Cuando alguien me dice que Lionel Messi juega en Inter Miami, todavía no me lo creo. Como propietario estoy muy orgulloso de tenerle. Sabíamos que conseguir que Leo viniera a Estados Unidos, no solo a Miami, era un regalo para Estados Unidos y para la MLS. Alguien como él lo cambia todo, es una inspiración para toda una generación de jugadores. Por eso queríamos a Leo en el equipo. Por supuesto, también queremos ganar títulos y ser el mejor equipo del campeonato. Pero una de las razones para ficharle era que fuera una inspiración para la próxima generación de jugadores en Estados Unidos. Que ayudara a tener ganas de ser un jugador de soccer. Messi tiene ese poder".

FUENTE: Con información de AFP