De Hollywood a la FA Cup: la película perfecta de Ryan Reynolds y el Wrexham

Ryan Reynolds vive su propia película en la FA Cup: el Wrexham elimina al Nottingham Forest por penales y hace historia en el fútbol inglés

El actor estadounidense y propietario del Wrexham, Ryan Reynolds, saluda a los fanáticos mientras camina por el campo antes del partido de fútbol de tercera ronda de la Copa FA inglesa entre el Wrexham y el Nottingham Forest en el Racecourse Ground Stadium en Wrexham, al norte de Gales, el 9 de enero de 2026.

El actor estadounidense y propietario del Wrexham, Ryan Reynolds, saluda a los fanáticos mientras camina por el campo antes del partido de fútbol de tercera ronda de la Copa FA inglesa entre el Wrexham y el Nottingham Forest en el Racecourse Ground Stadium en Wrexham, al norte de Gales, el 9 de enero de 2026. 

Oli SCARFF / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La FA Cup volvió a demostrar por qué es el torneo más mágico del fútbol inglés. Este viernes, el Wrexham, club galés propiedad del actor Ryan Reynolds, protagonizó una de las mayores sorpresas de la temporada al eliminar al Nottingham Forest, equipo de la Premier League, tras imponerse 4-3 en la tanda de penales luego de un vibrante 3-3 en 120 minutos.

El triunfo tiene un valor histórico enorme: hacía casi 34 años que el Wrexham no vencía a un club de la Premier League, y gracias a esta hazaña se clasificó a la cuarta ronda de la FA Cup, reafirmando su estatus de equipo revelación del fútbol inglés.

El centrocampista ghanés # 42 del Manchester City, Antoine Semenyo (L), celebra el sexto gol del equipo durante el partido de fútbol de tercera ronda de la Copa FA inglesa entre Manchester City y Exeter City en el Etihad Stadium en Manchester, al noroeste de Inglaterra, el 10 de enero de 2026. 
Manchester City firma una goleada escandalosa: 10-1 al Exeter y aviso al fútbol inglés
Jugadores de Cardenales de Lara celebran anotaciones durante el Round Robin de la LVBP en Venezuela 
Cuando la pelota sigue… ¿y el país?

Ryan Reynolds, protagonista dentro y fuera del campo

Más allá del resultado deportivo, todas las miradas apuntaron a Ryan Reynolds, quien desde que adquirió el club en 2021 junto a Rob McElhenney se comporta como un aficionado más. El actor de Hollywood fue captado en las tribunas del Racecourse Ground alentando sin parar, gesticulando, bailando y viviendo el partido con una intensidad digna de una superproducción cinematográfica.

Antes del inicio del encuentro, las cámaras registraron a Reynolds motivando a los jugadores y realizando un curioso gesto que rápidamente se volvió viral: arrancó trozos de césped del estadio, aparentemente como un ritual de buena suerte. Y funcionó.

Tras el 2-0 al descanso, el actor celebró bailando frente a las cámaras, aunque la euforia se transformó en tensión cuando el Forest reaccionó y logró empatar el encuentro en los minutos 76 y 89, después de que el Wrexham se pusiera 3-1 arriba al 74’. Sus expresiones de preocupación se viralizaron tanto como sus festejos.

Los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney viendo el juego de su equipo Wrexham AFC

Los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney viendo el juego de su equipo Wrexham AFC

Final dramático y gloria desde los doce pasos

El tiempo extra no rompió la igualdad, pero desde el punto penal, el conjunto galés se hizo fuerte ante su gente y selló una clasificación inolvidable. El Racecourse Ground explotó y la escena final fue digna de cine: jugadores abrazados, tribunas eufóricas y un Reynolds desbordado de emoción.

Una inversión que ya es un éxito deportivo

Lejos de ser una excentricidad, la compra del Wrexham por parte de Reynolds y McElhenney se ha convertido en uno de los proyectos más exitosos del fútbol moderno. Cuando asumieron el control del club en 2021, el equipo militaba en la National League (quinta división). Hoy, tras tres ascensos consecutivos, el Wrexham ocupa la novena posición de la Championship, la Segunda División inglesa.

El crecimiento ha sido meteórico y sostenido, combinando gestión profesional, impacto mediático y resultados deportivos. Lo que empezó como una historia curiosa de Hollywood, hoy es una realidad competitiva dentro del fútbol profesional inglés.

La magia del fútbol y el cine, unidos

La clasificación ante el Nottingham Forest es mucho más que un triunfo: es el símbolo de cómo el fútbol puede convertirse en una película real, con guion inesperado, protagonistas carismáticos y finales épicos. En esta FA Cup, Ryan Reynolds no actuó… pero volvió a ser estrella.

