martes 13  de  enero 2026
FÚTBOL

Inter Miami cerró el 2025 en el quinto puesto de ventas de camisetas en el mundo

De acuerdo a un reporte reciente, el Inter Miami finalizó el año pasado solo por detrás de grandes clubes europeos como el Real Madrid, Barcelona y PSG

El atacante del Inter Miami, Lionel Messi, celebra después de anotar un gol en un partido del Mundial de Clubes, el 19 de junio de 2025.

El atacante del Inter Miami, Lionel Messi, celebra después de anotar un gol en un partido del Mundial de Clubes, el 19 de junio de 2025.

FEDERICO PARRA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami a mediados de 2023 revolucionó al equipo rosa en cualquier cantidad de formas. La principal, por supuesto, fue en el campo de juego, donde la institución copropiedad del inglés David Beckham logró adjudicarse los primeros trofeos en su historia, incluyendo el más reciente título de la MLS.

Pero el impacto mediático y de mercadeo también ha sido indiscutible, tal como lo reiteró un reporte reciente del Euroméricas Sport Marketing, que reveló que los residentes del sur de la Florida compitieron seriamente con los principales clubes del fútbol europeo en la venta de camisetas a lo largo del 2025.

Según dicha información, los dirigidos por Javier Mascherano finalizaron en la quinta posición de ventas globales entre los conjuntos del balompié universal, solo por detrás de colosos como el Real Madrid (3,133,000 camisetas), Barcelona (2,940,000), París Saint-Germain (2,546,000) y Bayern Munich (2,377,000).

Embed

Por su parte, el Inter Miami consiguió un total de 2,166,000 camisetas vendidas, un número en especial destacado cuando se toma en consideración que las "Garzas" no figuraron ni cerca del ránking antes del arribo de la "Pulga" a la institución.

Los equipos que completaron los primeros 10 puestos del ránking de venta de camisetas en 2025 fueron: Boca Juniors (1,933,000), Manchester United (1,855,000), Flamengo (1,677,000), Chelsea (1,422,000) y Al Nassr (1,281,000).

Plataforma internacional

La participación histórica del Inter Miami en el pasado Mundial de Clubes también tuvo su impacto en el éxito de mercadeo que tuvo el conjunto el año pasado, pues les permitió abrirse mucho más al público internacional.

Después de ganar el primer título de la MLS en su historia, los rosas se han establecido como misión para el nuevo año posicionarse como uno de los grandes clubes del continente y para ello buscarán obtener el cetro de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Con miras a lograrlo, el Inter Miami ha realizado varios fichajes importantes, en especial para contrarrestar las ausencias de los retirados Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes colgaron sus botines tras la conclusión del certamen anterior.

