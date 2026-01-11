Inter Miami ficha al argentino David Ayala para reforzar su mediocampo

David Ayala #24 de Portland Timbers pasa durante el partido de los Playoffs de la Copa MLS 2025 entre San Diego FC y Portland Timbers en Providence Park el 1 de noviembre de 2025 en Portland, Oregón.

El exjugador del Portland Timbers llega por dos millones de dólares y firma hasta 2026

El Inter Miami continúa fortaleciendo su plantilla tras conquistar la MLS Cup 2025 y este viernes anunció el fichaje del mediocentro argentino David Ayala , procedente del Portland Timbers, en una operación valorada en dos millones de dólares, más 150.000 dólares en incentivos por rendimiento.

Ayala, de 23 años, firmó contrato con el club de Florida hasta finales de 2026, convirtiéndose en una de las piezas clave del nuevo proyecto que lideran Lionel Messi en el campo y Javier Mascherano en el banquillo.

El relevo de Sergio Busquets en el Inter Miami

La llegada de Ayala responde a una necesidad prioritaria del Inter Miami tras la retirada de Sergio Busquets, quien fue el mediocentro titular y el ancla del equipo durante la temporada pasada. El joven argentino aportará dinámica, recuperación de balón y salida limpia desde el medio campo, en una zona fundamental para el funcionamiento del equipo.

Durante sus cuatro temporadas en la MLS con el Portland Timbers, Ayala disputó 98 partidos oficiales, en los que registró cuatro goles y dos asistencias, consolidándose como uno de los mediocampistas más regulares de su equipo. Además, ha sido internacional con Argentina en categorías juveniles.

Una nueva pieza para el mediocampo. Bienvenido a tu nueva casa, David



— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 9, 2026

Inter Miami refuerza su plantilla campeona

El fichaje de Ayala se suma a una serie de incorporaciones de alto nivel que buscan mantener al Inter Miami como uno de los grandes favoritos de la liga. En los últimos días, el club también anunció las llegadas de:

Micael dos Santos, defensa brasileño

Sergio Reguilón, lateral español

Dayne St. Clair, guardameta canadiense y ganador del premio a Mejor Portero de la MLS

Facundo Mora, defensa argentino

Con estas incorporaciones, el equipo de Florida apunta a defender su título de la MLS Cup y competir con fuerza tanto a nivel nacional como internacional.

Messi y Mascherano lideran el nuevo proyecto

Con Lionel Messi como capitán y Javier Mascherano como entrenador, el Inter Miami apuesta por una mezcla de experiencia internacional y talento joven para seguir marcando una era en el fútbol estadounidense.

La incorporación de David Ayala refuerza esa idea y consolida al Inter Miami como uno de los clubes más ambiciosos del continente.