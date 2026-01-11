Inter Miami ficha al argentino David Ayala para reforzar su mediocampo

El exjugador del Portland Timbers llega por dos millones de dólares y firma hasta 2026
Inter Miami ficha al argentino David Ayala por dos millones de dólares para reforzar su mediocampo tras la salida de Sergio Busquets. El campeón de la MLS sigue sumando estrellas.
El Inter Miami continúa fortaleciendo su plantilla tras conquistar la MLS Cup 2025 y este viernes anunció el fichaje del mediocentro argentino David Ayala, procedente del Portland Timbers, en una operación valorada en dos millones de dólares, más 150.000 dólares en incentivos por rendimiento.
Ayala, de 23 años, firmó contrato con el club de Florida hasta finales de 2026, convirtiéndose en una de las piezas clave del nuevo proyecto que lideran Lionel Messi en el campo y Javier Mascherano en el banquillo.
La llegada de Ayala responde a una necesidad prioritaria del Inter Miami tras la retirada de Sergio Busquets, quien fue el mediocentro titular y el ancla del equipo durante la temporada pasada. El joven argentino aportará dinámica, recuperación de balón y salida limpia desde el medio campo, en una zona fundamental para el funcionamiento del equipo.
Durante sus cuatro temporadas en la MLS con el Portland Timbers, Ayala disputó 98 partidos oficiales, en los que registró cuatro goles y dos asistencias, consolidándose como uno de los mediocampistas más regulares de su equipo. Además, ha sido internacional con Argentina en categorías juveniles.
El fichaje de Ayala se suma a una serie de incorporaciones de alto nivel que buscan mantener al Inter Miami como uno de los grandes favoritos de la liga. En los últimos días, el club también anunció las llegadas de:
Micael dos Santos, defensa brasileño
Sergio Reguilón, lateral español
Dayne St. Clair, guardameta canadiense y ganador del premio a Mejor Portero de la MLS
Facundo Mora, defensa argentino
Con estas incorporaciones, el equipo de Florida apunta a defender su título de la MLS Cup y competir con fuerza tanto a nivel nacional como internacional.
Con Lionel Messi como capitán y Javier Mascherano como entrenador, el Inter Miami apuesta por una mezcla de experiencia internacional y talento joven para seguir marcando una era en el fútbol estadounidense.
La incorporación de David Ayala refuerza esa idea y consolida al Inter Miami como uno de los clubes más ambiciosos del continente.