Uni-Lions just won the first game of professional #baseball on earth.#Unilions 4-1 #CTBros



2020年、世界のプロ野球で最初の勝者は統一ライオンズ!試合結果:

統一ライオンズ 4ー1 中信兄弟



勝利投手 W:陳韻文 Y.W.Chen

MVP:陳傑憲 C.H.Chen

#StayHome and watch #CPBL#TAIWAN baseball pic.twitter.com/KURQaHkY9Z