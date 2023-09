El pasado jueves, en el mismo escenario, la Vinotinto había ganado con idéntico marcador.

Bajo la dirección de la italiana Pamela Conti, Venezuela comparte grupo en los Juegos Panamericanos con Argentina, Estados Unidos y Costa Rica. Castellanos, lamentablemente para su entrenadora, será baja en el evento polideportivo regional a raíz de sus compromisos con el City.

Una de las jugadoras convocadas, la defensora Sonia O'Neill dio a conocer en su perfil de Instagram su descontento con la entrenadora.

"No estoy lesionada ni enferma ni hice algo grave. Dos jugadoras de la selección y yo pedimos permiso al coordinador durante nuestro tiempo libre para ir al banco al lado de nuestro hotel y por falta de comunicación la entrenadora pensó que no teníamos permiso para ir. Al fin, ella sabe la verdad que sí teníamos permiso. Así que algunas jugadoras y yo no estaremos en la cancha hoy», explicó Sonia O’Neill, defensa central del London City Lionesses.

View this post on Instagram A post shared by Sonia Maria (@soniaoneill_)

“La entrenadora mentirá sobre esto después del partido y va a usar esta mentira como una excusa para no volver a convocarme a la selección, como ella lo ha comentado a algunas jugadoras y nunca me lo ha dicho en mi cara que hace mucho tiempo lo desea”, continuó en su post.

El comunicado de la jugadora fue mientras se disputada el encuentro de la Vinotinto femenina. Cuando terminó el encuentro, tanto la entrenadora como Deyna Castellanos otorgaron palabras a la prensa y fue cuando les preguntaron sobre el caso de O'Neill.

La delantera y capitana del equipo respondió "que no estaba al tanto de lo que sucedía, pues al terminar el duelo se fue a las duchas y luego a la rueda de prensa". Sin embargo, agregó que "O'Neill ya es una persona adulta que toma sus decisiones y lo importante es la victoria de las 23 convocadas o 22 ahora con esto".

Por su parte, la seleccionadora de Venezuela aseguró que: "En cuanto a Sonia, hay normas y reglas en un vestuario que son internas. Quien no las respeta está claro que hay consecuencias. No voy a hablar del tema, ella sabrá lo que ha escrito, por que lo que ha escrito a mí no me toca para nada", confesó Conti.

Otra jugadora que decidió hablar al respecto de la situación de O'Neill y la entrenadora italiana, fue la excapitana de la selección venezolana Lourdes "Kika" Moreno. Con un post en Instagram, la mediocampista reveló que fue apartada de las convocatorias y además se enteró de cómo "hablaban a sus espaldas, de no ser convocada".

"A Pamela, siempre la respeté como entrenadora y como persona, pero respeto jamás fue reciproco. Su actitud me generó profunda decepción", relató Moreno.

View this post on Instagram A post shared by Kika Moreno (@kikamorenoficial)

"Sonia tiene razón en lo que dice y a eso le agrego algo: podemos tomar las decisiones que queramos, pero siempre, con respeto hacia las protagonistas", agregó.

La jugadora finalizó con: "Siempre quise estar en la selección y defender a mi país, pero no dependió de mi".