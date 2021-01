Deyna Castellanos "La perla de Maracay" deslumbra en Europa

El 2 de enero del 2020, Deyna, como le dicen sencillamente en España, firmó un contrato por dos años con las colchoneras y en pleno proceso de adaptación le tocó vivir el año más difícil de la humanidad en el Siglo XXI debido al coronavirus.

Deyna había jugado como amateur en el equipo de la Universidad Florida State, donde había estudiado durante tres años, y en el Santa Clarita Blue Heat de las divisiones menores de la United Women’s Soccer.

Es cierto que el currículo que tiene encima Deyna es impresionante y eso despertaba mucho interés en los grandes clubes profesionales.

Atletico.jpg Las jugadoras del Atlético de Madrid celebran la conquista de la Supercopa de España, en Almería el 16 de enero pasado. Alberto Molina/Atlético de Madrid

Atlético de Madrid, considerado como uno de los 10 mejores conjuntos europeos en el 2020, cuenta en sus filas con una auténtica liga de naciones con sobresalientes futbolistas internacionales de España, Francia, Alemania, Suecia, Camerún, Nigeria, Brasil, Colombia y Venezuela, entre otras.

Dentro de ese contexto, Deyna se ha convertida en una pieza fundamental en la delantera del equipo albirrojo gracias a su inmensa efectividad.

Esa habilidad para anotar es la que la convirtió en la máxima goleadora de todos los tiempos en los mundiales de la categoría Sub-17, con 11 dianas, gracias a las seis que clavó en Costa Rica 2014 y cinco en Jordania 2016.

En ambas ocasiones, sus goles ayudaron a que Venezuela se ubicara en el cuarto lugar en las respectivas ediciones de manera consecutiva, y le dieron a Deyna una madurez que fue muy destacada por la revista de la FIFA en una entrevista.

“En el 2014 era una niña que quería ser la mejor, pero ahora tengo mayor madurez”, declaró la delantero a FIFA.com. “Y esa madurez me hace pensar que es mi equipo el que debe ser el mejor. Yo tengo que contribuir para que suceda”.

Ese sentimiento de solidaridad que la abriga fue plasmado de manera magnífica en la temporada que la consagró como Supercampeona de España.

Caughtoffside, uno de los sitios de fútbol más populares del mundo, describió a Deyna como una joven “bendecida por el cielo, no solo por ser una brillante jugadora sino por ser una de las más bellas en acción”.

Incluso, Caughtoffise fue más allá al comentar las fotos en traje de baño que Deyna subió en Instagram: “Echa un vistazo a estas dos chispeantes publicaciones de Instagram compartidas por Castellanos, quien parece interesada en mantener a sus fanáticos y seguidores entretenidos con sus objetivos y sus instantáneas”.

Las interacciones en las redes sociales, sin embargo, se vuelven peligrosas cuando se manera frontal o lateral se inmiscuyen en la vida privada de la personas, y de esto no escapa Deyna, quien tiene que apelar a toda su habilidad para sortear unos asedios que a veces son más brutales que las fuertes entradas de las defensoras.

Ahí no se habla tanto que Deyna fue incluida entre las tres finalistas para el Premio The Best de la FIFA en el 2017, que ganó la holandesa Lieke Martens y segunda quedó la estadounidense Carli Lloyd. Ni que el gol que marcó en tiempo de reposición que le dio la victoria 2-1 a la vinotinto sobre Camerúm fue declarado como el mejor del mundial de Jordania Sub-17 y finalista también en el 2017 del Premio Puskas al mejor gol del año de todo el mundo, pese a que la joven venezolana solo era una amateur.

En las redes sociales quieren saber, sobre todo, acerca de su vida personal. “¿Estás en una relación?”, le preguntaron en Instagram y Deyna con una finta espectacular replicó: “Puede ser que sí o que no”. Luego atacaron: “¿Tienes novio o novia?”. Deyna respondió: “Tengo perro” y subió una foto con su cachorro.

deyna).png Además de poseer extraordinario talento, la venezolana Deyna Castellanos es considerada como una de las futbolistas más bellas del mundo. Instagram Deyna Castellanos

Queda algún espacio para lo estrictamente deportivo y Deyna suele subir fotos con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

Tiene mucha clase esta jovencita encantadora, quien ha sabido sobreponerse a las dificultades y seguir sumando blasones a su ya riquísima trayectoria.

“El 2020 fue un año retador en muchos aspectos para todos”, explicó Deyna. “Adaptarme deportivamente en el año pandémico a mi nuevo equipo, definitivamente fue uno de esos retos que dan gusto”.