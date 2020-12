Esto es sencillo como un simple "1 + 1 = 2". Si ambos ganan sus combates, y es muy probable que así sea, pues la mejor pelea que pudiera cuadrarse es Canelo-Golvkin III. No le demos más vuelta al asunto, esa es la pelea que los fanáticos del arte de la fistiana quieren ver porque quedaron dudas luego de los priemros dos choques.

El primer comagte entre Canelo y Golovkin en septiembre del 2017 terminó en un polémico empate, aunque muchos vieron como ganador al kazajo, y después en la revancha en mayo del 2018, el mexicano salió con la mano en alto en una muy comentdada decisión mayoritaria.

La trilogía despejería las dudas de una vez y por todas.

Golovkin desea con ansias el tercer duelo mientras Canelo en ocasiones lo desecha y en otras parece darle la bienvenida dependiendo de que lado de la cama se levantó ese día.

"No pienso en esto porque estoy cansado de pensar en eso", reconoció Golovkin en una reciente entrevista con la Agencia France Presse. “Han pasado más de dos años que hemos estado lanzando esto. No es mi culpa que esta pelea no haya tenido lugar".

"Actualmente, es demasiado pronto para decirlo, pero existe la posibilidad de que esta pelea nunca suceda", añadió Golovkin sobre el tercer combate.

Álvarez reconoció que hubo negociaciones para el tercer encuentro antes de la pandemia, pero todo quedó en el aire.

“Todos sabemos que la única pelea que quiere Golovkin, para tal vez retirarse, es la pelea contra mí”, dijo Álvarez durante una reciente teleconferebcia. “Estuvimos en conversaciones con Golovkin para pelear antes de que comenzara la pandemia, pero desafortunadamente todo este problema del coronavirus sucedió y todo se canceló”.

Como es su costumbre, el campeón mexicano no le gusta especular sobre su futuro cuando tiene un combate en agenda, pero dijo, "veremos lo de Golovkin más adelante”.

De ganarle Canelo a Smith este sábado tendrá dos de los cuatro títulos de las 168 libras y sólo le faltaría el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en posesión de Billy Joe Saunders y el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en manos de Caleb Plant.

Es una posibilidad real de que mexicano opte por unificar ya que anteriormente hubo negociaciones con ambos campeones del peso supermediano, pero el dinero es lo que mueve el boxeo y un tercer duelo de Canelo-Golovkin atraerá mucho más dinero que peleas ante Saunders y Plant de forma combinada.

Por eso, todavía existen esperanzas de una trilogía. Luego de un año difícil para el boxeo debiido a la pandemia, pues sería el mejor regalo para el fanático en el 2021. Crucemos los dedos que así sea, claro sí es que bajan del ring con las manos en alto en sus respectivos compromisos.