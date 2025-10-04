sábado 4  de  octubre 2025
Fórmula 1

George Russell (Mercedes) logra la pole position del GP de Singapur

El piloto británico de Mercedes George Russell partirá el domingo desde la primera posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

El piloto británico de Mercedes, George Russell, celebra la pole position tras la sesión de clasificación para la carrera nocturna del Gran Premio de Fórmula Uno de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay, en Singapur, el 4 de octubre de 2025.

El piloto británico de Mercedes, George Russell, celebra la pole position tras la sesión de clasificación para la carrera nocturna del Gran Premio de Fórmula Uno de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay, en Singapur, el 4 de octubre de 2025.

Lillian SUWANRUMPHA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El piloto británico de Mercedes George Russell partirá el domingo desde la primera posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tras haber logrado este sábado el mejor tiempo en la sesión de clasificación.

En el complicado circuito urbano de Marina Bay, Russell (1:29.158) superó por menos de 200 centésimas al neerlandés de Red Bull Max Verstappen (1:29.340), que construyó la primera línea de la parrilla.

Lee además
Clayton McCullough, mánager de los Marlins de Miami   
Béisbol

McCullough: "Priorizamos las metas organizacionales"
El árbitro Juan Calderón Pérez conversa con Lionel Messi (10), Rodrigo De Paul (7), Sergio Busquets (5) y Maximiliano Falcón (37) del Inter Miami CF durante la final de la Leagues Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. 
Fútbol

Inter Miami en alerta: 14 jugadores finalizan contrato en diciembre 2025, incluido Sergio Busquets

Por detrás, saldrán el líder del campeonato, el australiano de McLaren Oscar Piastri (1:29.524), y el otro piloto de Mercedes, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (1:29.537)

El británico Lando Norris, que pelea con su compañero en McLaren por el título mundial, saldrá desde la tercera línea, en quinta posición (1:29.688), acompañado por su compatriota Lewis Hamilton, con Ferrari (1:29.688).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el británico Oliver Bearman (Haas) y el veterano español Fernando Alonso (Aston Martin) completaron el Top 10.

Prueba de la igualdad que se ha venido constatando desde los primeros entrenamientos libres del viernes, los 10 pilotos que participaron en la Q3 rodaron en menos de ocho décimas de diferencia, todos por debajo del minuto y medio.

El otro español de la parrilla, Carlos Sainz quedó fuera en la Q2 y saldrá desde la 13ª plaza con su Williams, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto (Haas) lo hará desde la 16ª posición y el argentino Franco Colapinto en el 18º puesto, por delante de su compañero en Alpine Pierre Gasly, último.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Piastri recupera la confianza en ensayos de Gran Premio de Singapur

Mascherano defiende a capa y espada a Rodrigo De Paul en el Inter Miami

Canelo Álvarez será operado tras su derrota con Terence Crawford. ¿Cuándo será la próxima pelea?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas seguidoras del islam en EEUU.
ENFOQUE

Islamismo en expansión en EEUU, ¿una amenaza sin control?

Terroristas de Hamás.
REACCIONES

Egipto y Catar celebran respuesta de Hamás al plan de Trump en Gaza e instan al fin de la guerra

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela, cuatro muertos

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.
REPRESIÓN

Maduro lanza fuegos artificiales desde El Helicoide a la par que tortura a los prisioneres en esa cárcel

Fachada del edificio de PDVSA, en Caracas
VENEZUELA

Maduro designa como presidente de PDVSA a general sancionado por EEUU por reprimir a opositores

Te puede interesar

Nicolás Maduro en toma de posesión. 
VENEZUELA

NYT victimiza a Maduro en sus ansias de criticar a Trump

Por María Cristina Hernández
John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
PRESUPUESTO FEDERAL

Postura de demócratas en el Congreso, señal de otro fiasco

Personas seguidoras del islam en EEUU.
ENFOQUE

Islamismo en expansión en EEUU, ¿una amenaza sin control?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca el 7 de abril de 2025.  
Guerra

Israel anuncia que se prepara para la liberación de los rehenes tras la respuesta de Hamás al plan de paz

Corte Suprema en Washington.
Migración

Corte Suprema autoriza a Trump a revocar el TPS a 350.000 venezolanos