Con esta victoria ante el 11mo sembrado Khachanov, quien fue semifinalista en septiembre del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Australia en enero, se colocó entre los mejores cuatro por 12ma ocasión en Roland Garros. Sólo Rafael Nadal no ha logrado más veces, con 15 semifinales y 14 títulos; quien se perdió esta edición por lesión.

djokovicwin.jpg Novak Djokovic celebra tras vencer a Juan Pablo Varillas en los cuartos de final del Abierto de Francia, el domingo 4 de junio de 2023. AP /Thibault Camus

Djokovic, tercer sembrado, ahora tendrá que esperar para saber si enfrentará al número uno Carlos Alcaraz, quien en su anterior encuentro superó a Djokovic en el Masters de Madrid el año pasado. El español enfrentará a Stefanos Tsitsipas (5) en el último duelo de cuartos el martes.

Aryna Sabalenka y Karolina Muchova están en las semifinales por primera vez con victorias tempraneras.

Sabalenka, la segunda cabeza del torneo, superó el martes 6-4, 6-4 a Elina Svitolina para citarse en las semifinales contra Muchova en las semifinales del Grand Slam en superficie de arcilla. A primera hora, Muchova derrotó 7-5, 6-2 a Anastasia Pavlyuchenkova, semifinalista del Abierto de Australia en 2021.

Previo a esta edición, tanto Sabalenka como Muchova nunca habían sorteado la tercera ronda en Roland Garros.

Svitolina fue abucheada por ciertos sectores de la grada en la cancha Philippe Chatrier cuando no saludó en la red a la reinante campeona del Abierto de Australia tras el último punto.

Sabalenka es una bielorrusa y Svitolina — en su primer grande desde que dio a luz a una niña — es una ucraniana. Bielorrusia colaboró con Rusia en su invasión a Ucrania en febrero de 2022, y la guerra ha continuado. Como otros tenistas de Ucrania, incluyendo la rival de Sabalenka en la primera ronda, Svitolina ha declinado no saludar a oponentes de Bielorrusia o Rusia tras los partidos.

El juego agresivo de Sabalenka rindió dividendos pese a acumular 37 errores no forzados. Sus potentes y profundas devoluciones tuvieron a Svitolina en apuros desde el comienzo. Exigida al inicio del segundo set al quedar abajo 2-0, Sabalenka pisó el acelerador y ganó cuatro juegos seguidos y selló su victoria con una derecha ganadora.

Sabalenka no ha cedido un solo set en todo el torneo.

Djokovic, dos veces campeón en París en las ediciones 2016 y 2021, busca su 23mo trofeo en un Grand Slam para desempatar el récord que comparte con Nadal.

Antes de enfrentar a Khachanov, Nole había disputado sólo 12 sets en el torneo. Pero reconoció que salió un “poco flojo y bastante lento” el martes.

Su segundo set no fue ideal. Al menos hasta el desempate. Fue ahí que Djokovic mejoró su juego que consideró “un par de niveles más altos”.

Bueno, eso es modestia.

No cometió ningún error, no perdió ningún punto. En desempates tiene marca de 5-0 en poco más de una semana y no ha cometido ningún error no forzado en esos 47 puntos.

“No te van a facilitar esos triunfos”, admitió Djokovic.

FUENTE: AP