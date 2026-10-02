Djokovic sobrevive ante Bu Yunchaokete y avanza a cuartos en Pekín

La gente pasa por el Estadio Diamond, con una imagen gigante del serbio Novak Djokovic, durante el torneo de tenis del Abierto de China en el Centro Nacional de Tenis de Beijing el 2 de octubre de 2026.

Novak Djokovic tuvo que emplearse a fondo este viernes para superar al chino Bu Yunchaokete y avanzar a los cuartos de final del ATP 500 de Pekín.

El serbio, undécimo del ranking mundial, se impuso por 4-6, 7-6 (7/2) y 6-2 en un partido que se extendió durante 2 horas y 52 minutos.

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Bu Yunchaokete, número 104 del mundo y respaldado por el público local, sorprendió a Djokovic en el primer set al imponerse 6-4. El chino, de 24 años, también tuvo oportunidades para complicar el segundo parcial, pero el exnúmero uno mundial hizo valer su experiencia en el desempate, que ganó por 7-2.

En el tercer set, Djokovic tomó rápidamente el control y consiguió una ventaja que le permitió cerrar el encuentro con autoridad por 6-2.

El serbio, de 39 años, incluso solicitó atención médica después de perder un juego con su servicio durante el segundo set, aunque pudo continuar y terminar el partido.

"El ambiente ha sido increíble esta noche. He tratado de darlo todo", dijo Djokovic al público desde el centro de la pista.

El serbio, que había debutado en Pekín con una victoria sobre el portugués Nuno Borges, espera ahora en cuartos de final al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el chino Juncheng Shang.

Zverev, número dos del mundo, es el primer cabeza de serie del torneo y llega a la cita tras conquistar este año Roland Garros y el US Open, según la información proporcionada.

En otros resultados, Karen Khachanov y Hubert Hurkacz también avanzaron a los cuartos de final y se enfrentarán entre sí por un puesto en semifinales.

Además, el ruso Daniil Medvedev, sexto del ranking mundial, derrotó al español Pablo Carreño por 6-4 y 6-2 en un encuentro correspondiente a la primera ronda.