lunes 28  de  septiembre 2026
Tenis

Djokovic vuelve a un torneo que domina: 29 victorias y ninguna derrota en Pekín

Djokovic priorizó el torneo de Pekín y llegó antes para preparar su regreso a una competición que no disputa desde hace once años.

El serbio Novak Djokovic celebra luego de ganar un partido ante el griego Stefanos Tsitsipas en Wimbledon, el 1 de julio de 2026.

El serbio Novak Djokovic celebra luego de ganar un partido ante el griego Stefanos Tsitsipas en Wimbledon, el 1 de julio de 2026.

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Novak Djokovic regresará al Abierto de China once años después de su última participación con la intención de competir por el título y no únicamente de reencontrarse con el público de Pekín. El serbio aseguró que la motivación que le ha acompañado durante toda su carrera continúa intacta.

El tenista, sexto cabeza de serie, es uno de los grandes nombres de la historia del torneo. Djokovic ha conquistado seis títulos en Pekín y presenta un impresionante balance de 29 victorias y ninguna derrota en la competición.

Lee además
El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.
TENIS

João Fonseca, promesa del tenis sudamericano, anuncia una pausa tras encadenar lesiones
El portero caboverdiano del Colo Colo, Vozinha, saluda a los aficionados al abandonar el terreno de juego tras el partido de la Copa Chile entre el Colo Colo y la Unión Española en el Estadio Nacional de Santiago, el 26 de agosto de 2026.
Fútbol

Vozinha confiesa el impacto de la fama tras el Mundial: “He perdido mi paz y tranquilidad”

Su primer rival será el portugués Nuno Borges, número 48 del mundo. Si ambos avanzan en el cuadro, Djokovic podría enfrentarse en los cuartos de final al alemán Alexander Zverev, segundo favorito del torneo.

Djokovic vuelve a Pekín con la ambición intacta

A pesar de encontrarse en una etapa avanzada de su carrera, Djokovic explicó que también valora disputar torneos en los que disfruta del ambiente y se siente bien recibido. Pekín ocupa un lugar especial entre esas competiciones, especialmente por el vínculo que ha construido con sus aficionados.

El serbio llegó varios días antes a la capital china para acumular horas de entrenamiento y preparar su regreso. Durante su estancia pudo comprobar las mejoras realizadas en las instalaciones y destacó especialmente la recepción que tradicionalmente le brinda el público.

Aunque en los últimos años había elegido disputar el Masters 1000 de Shanghái, Djokovic señaló que el Abierto de China se encontraba esta vez entre sus prioridades. Su regreso supone además reencontrarse con un torneo en el que nunca ha perdido un partido.

Sin embargo, el serbio dejó claro que el cariño de los aficionados no es suficiente para explicar su presencia en Pekín. Su principal objetivo continúa siendo competir y ganar, independientemente del rival que tenga enfrente.

El serbio quiere volver a las últimas rondas

Djokovic rechazó la idea de que haya regresado únicamente para disfrutar del ambiente. Explicó que, si ese fuera su propósito, podría participar en partidos de exhibición. Su intención en un torneo oficial sigue siendo luchar por la victoria.

El tenista de 39 años aseguró que no puede conformarse con superar las primeras rondas y sentirse satisfecho con ello. Su aspiración continúa siendo alcanzar las últimas fases de cada torneo en el que participa.

Su reciente eliminación en el Abierto de Estados Unidos, donde perdió en primera ronda ante el argentino Mariano Navone, será uno de los antecedentes de su regreso a la competición en Pekín.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

El Real Madrid recupera a Militao mientras Mourinho afronta un entrenamiento bajo mínimos

Marlins se quedan fuera de la postemporada, pero dejan señales positivas para el futuro

Gabriel Moreno hace historia: el receptor venezolano se corona campeón bate de la Liga Nacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

José Altuve #27 de los Astros de Houston celebra al entrar al banquillo durante la octava entrada contra los Athletics en el Sutter Health Park el 27 de septiembre de 2026 en Sacramento, California. 
Béisbol

MLB: estos son los 12 equipos clasificados a la postemporada de 2026

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
EEUU

Trump mantiene la línea dura y niega cambios en las detenciones migratorias

Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.
REDADAS MIGRATORIAS

Regresa a la Comisión de Miami el pedido para cancelar convenio con ICE

Taylor Swift recibe de manos de Dakota Johnson el Artist Director Honor, un premio especial que otorgan los MTV VMAs en reconocimiento al trabajo de los artistas detrás de cámaras. 
MÚSICA

Lista de ganadores de los premios VMAs 2026

Marea alta inunda calles de Miami Beach.
ADVERTENCIA

Miami-Dade y Broward enfrentan nuevas inundaciones por mareas altas

Te puede interesar

Marea alta inunda calles de Miami Beach.
ADVERTENCIA

Miami-Dade y Broward enfrentan nuevas inundaciones por mareas altas

Por Daniel Castropé
El megacohete de SpaceX, Starship, se eleva en su décimo cuarta prueba.
DESARROLLO ESPACIAL

Megacohete Starship alcanza la órbita terrestre y luego ameriza en el Pacífico

Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.
REDADAS MIGRATORIAS

Regresa a la Comisión de Miami el pedido para cancelar convenio con ICE

La líder política venezolana, María Corina Machado. 
VENEZUELA

"Se acerca el reencuentro de todos", dice María Corina Machado tras regreso de su jefa de prensa a Venezuela

Soldados del Ejército de Nicaragua desfila en el acto de aniversario de la institución militar qee se ha volcado al servicio del dictador sandinista Daniel Ortega. 
DICTADURA

Opositores alertan sobre las alianzas del Ejército nicaragüense con Rusia y China