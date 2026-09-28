Djokovic vuelve a un torneo que domina: 29 victorias y ninguna derrota en Pekín

El serbio Novak Djokovic celebra luego de ganar un partido ante el griego Stefanos Tsitsipas en Wimbledon, el 1 de julio de 2026.

Novak Djokovic regresará al Abierto de China once años después de su última participación con la intención de competir por el título y no únicamente de reencontrarse con el público de Pekín. El serbio aseguró que la motivación que le ha acompañado durante toda su carrera continúa intacta.

El tenista, sexto cabeza de serie, es uno de los grandes nombres de la historia del torneo. Djokovic ha conquistado seis títulos en Pekín y presenta un impresionante balance de 29 victorias y ninguna derrota en la competición.

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Su primer rival será el portugués Nuno Borges, número 48 del mundo. Si ambos avanzan en el cuadro, Djokovic podría enfrentarse en los cuartos de final al alemán Alexander Zverev, segundo favorito del torneo.

Djokovic vuelve a Pekín con la ambición intacta

A pesar de encontrarse en una etapa avanzada de su carrera, Djokovic explicó que también valora disputar torneos en los que disfruta del ambiente y se siente bien recibido. Pekín ocupa un lugar especial entre esas competiciones, especialmente por el vínculo que ha construido con sus aficionados.

El serbio llegó varios días antes a la capital china para acumular horas de entrenamiento y preparar su regreso. Durante su estancia pudo comprobar las mejoras realizadas en las instalaciones y destacó especialmente la recepción que tradicionalmente le brinda el público.

Aunque en los últimos años había elegido disputar el Masters 1000 de Shanghái, Djokovic señaló que el Abierto de China se encontraba esta vez entre sus prioridades. Su regreso supone además reencontrarse con un torneo en el que nunca ha perdido un partido.

Sin embargo, el serbio dejó claro que el cariño de los aficionados no es suficiente para explicar su presencia en Pekín. Su principal objetivo continúa siendo competir y ganar, independientemente del rival que tenga enfrente.

El serbio quiere volver a las últimas rondas

Djokovic rechazó la idea de que haya regresado únicamente para disfrutar del ambiente. Explicó que, si ese fuera su propósito, podría participar en partidos de exhibición. Su intención en un torneo oficial sigue siendo luchar por la victoria.

El tenista de 39 años aseguró que no puede conformarse con superar las primeras rondas y sentirse satisfecho con ello. Su aspiración continúa siendo alcanzar las últimas fases de cada torneo en el que participa.

Su reciente eliminación en el Abierto de Estados Unidos, donde perdió en primera ronda ante el argentino Mariano Navone, será uno de los antecedentes de su regreso a la competición en Pekín.

FUENTE: EFE