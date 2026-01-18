domingo 18  de  enero 2026
Djokovic y la misión cada vez más difícil del 25º Grand Slam

El serbio Novak Djokovic alcanzó las semifinales de los cuatro Grand Slam de la temporada pasada, pero fracasó en su intento de llegar a la final en todos



El serbio Novak Djokovic celebra su victoria contra Sebastian Korda de Estados Unidos durante el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida. 

AFP / Matthew Stockman
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- Con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como dominadores claros del circuito ATP, Novak Djokovic se encuentra a sus 38 años en un papel secundario antes de participar en su 21º Abierto de Australia, donde aspira a lograr su ansiado 25º título del Grand Slam.

"Sinner y Alcaraz están en estos momentos en otro planeta (...) Pero eso no quiere decir que los demás no tengamos opciones. Yo siempre tengo mis opciones y especialmente aquí", defendió Djokovic, ganador diez veces en Melbourne y que es actualmente cuarto del mundo.

El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar un partido de cuartos de final en contra del estadounidense Taylor Fritz en el US Open, el 2 de septiembre de 2025.
Djokovic abandona el sindicato de tenistas del que es cofundador
El serbio Novak Djokovic se despide de la afición luego de quedar eliminado del Abierto de Australia, el 24 de enero de 2025.
Novak Djokovic anuncia su baja del ATP 250 de Adelaida

En 2025, las cuatro citas del Grand Slam se repartieron al 50% entre Sinner (Australia y Wimbledon) y Alcaraz (Roland Garros y Estados Unidos).

Djokovic estuvo en las cuatro ocasiones en semifinales, pero sin poder acceder a la final.

Pero si hay un lugar de los cuatro del Grand Slam donde Djokovic tiene más opciones de levantar el trofeo, ese es Australia.

Por el momento está igualado a 24 títulos en los grandes torneos con la australiana Margaret Court. Llegar a la cifra de 25 le convertiría en el único en el tenis, hombres y mujeres incluidos, en conseguir esa hazaña.

Armando el "puzzle"

Djokovic conserva, eso sí, la motivación y la confianza.

"Sé que cuando estoy con salud puedo tener todas las piezas del 'puzzle', puedo ganar a cualquiera. Si no tuviera esa confianza no me habría inscrito en el torneo", aseguró.

Prefirió renunciar recientemente por motivos "físicos" al torneo de preparación en Adelaida (Australia), donde estaba inicialmente inscrito como preparación para Melbourne.

Pero a pesar de los esfuerzos, la realidad en los últimos años ha sido tozuda ante la fuerza física y el talento de los dos nuevos ogros del circuito, mucho más jóvenes que él (Alcaraz tiene 22 años, Sinner 24).

"Voy a darlo todo, como hice en 2025, cuando creo que pude desafiarles bien en su camino hacia los títulos", afirma.

"Vencer a la naturaleza"

Djokovic pudo ganar a Alcaraz en cuartos de final del Abierto de Australia el año pasado, pero luego abandonó en semifinales contra Alexander Zverev.

En las últimas ediciones de Roland Garros y Wimbledon, la estrella serbia perdió en tres sets contra Sinner, y también cayó en tres mangas en el pasado Abierto de Estados Unidos, frente a Alcaraz.

"Nadie puede ganar a la naturaleza. Un jugador de 39 años es, simplemente, demasiado viejo para enfrentarse a uno de 22 que esté en plenas facultades físicas", estimó recientemente el exnúmero 1 mundial ruso Yevgeny Kafelnikov a la web especializada Clay.

Djokovic cumplirá los 39 años en mayo y, a pesar de la dificultad, no renuncia a seguir haciendo historia en el tenis.

"He batido casi todos los récords del tenis y estaré eternamente agradecido a este deporte por haberme permitido vivir mi sueño", asegura.

La conquista de un 25º título del Grand Slam sería para él, sin duda, la culminación de una carrera inolvidable y muy longeva, que ha sobrevivido a la de otros dos mitos con los que mantuvo la mayor rivalidad de la historia del tenis, Roger Federer y Rafael Nadal, ya retirados.

FUENTE: AFP

