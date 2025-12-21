Dodgers pagarán récord histórico de impuesto de lujo tras ganar la Serie Mundial

Los Angeles Dodgers deberán pagar un récord histórico de 169,4 millones de dólares en impuesto de lujo luego de conquistar su segunda Serie Mundial consecutiva, elevando su factura total a 272,4 millones en apenas dos temporadas, según cifras oficiales de Major League Baseball (MLB).
El monto supera ampliamente cualquier registro previo y confirma a los Dodgers como la franquicia con mayor inversión —y penalización— en la historia del sistema de impuesto de lujo, vigente desde 2003.
Dodgers superan a los Yankees en impuesto total histórico
Con esta nueva sanción financiera, Los Ángeles alcanzó los 519,4 millones de dólares en impuestos acumulados, superando por primera vez a los New York Yankees (514,2 millones) como el equipo que más ha pagado desde la creación del sistema.
El tax payroll de los Dodgers fue de 417,3 millones de dólares, un nuevo récord de MLB, superando la marca anterior de 374,7 millones establecida por los Mets en 2023.
Ese total incluyó compensaciones no monetarias como beneficios contractuales para Shohei Ohtani, cuyo acuerdo contempla el uso de un palco en el Dodger Stadium y un intérprete personal.
Mets, segundos en la lista pese a quedar fuera de playoffs
Los New York Mets registraron el segundo mayor impuesto de lujo de la temporada con 91,6 millones de dólares, a pesar de no clasificar a los playoffs de 12 equipos.
Bajo la gestión del propietario Steve Cohen, los Mets acumulan 320,3 millones en impuestos en los últimos cuatro años. Su nómina fiscal fue de 346,7 millones, incluyendo beneficios no monetarios para Juan Soto, quien finalizó con un salario fiscal récord de 51,7 millones de dólares tras bonos por rendimiento.
Yankees, Phillies y Blue Jays completan el grupo principal
Otros equipos con importantes pagos de impuesto de lujo fueron:
New York Yankees: 61,8 millones
Philadelphia Phillies: 56,1 millones
Toronto Blue Jays: 13,6 millones
San Diego Padres: cerca de 7 millones
Boston Red Sox y Houston Astros: alrededor de 1,5 millones
Texas Rangers: aproximadamente 190.000 dólares
En total, nueve equipos pagaron impuesto de lujo, igualando el récord histórico, y el monto global ascendió a 402,6 millones, superando ampliamente el máximo anterior de 311,3 millones.
El “Cohen Tax” y el impacto del gasto extremo
Dodgers, Mets, Yankees y Phillies superaron el cuarto umbral salarial, introducido en el convenio laboral de 2022 y conocido informalmente como el “Cohen Tax”, diseñado para frenar el gasto excesivo.
Estos equipos pagan tasas de hasta 110% sobre el dinero que excede los 301 millones de dólares, una penalización sin precedentes en el deporte profesional estadounidense.
Tendencias de gasto y futuro del impuesto de lujo
El gasto total en nóminas sujetas al impuesto de lujo aumentó 2,3% por segundo año consecutivo, alcanzando los 6.060 millones de dólares.
Desde 2003, 15 equipos han pagado más de 1.630 millones de dólares en impuestos acumulados.
Para 2026, el umbral inicial del impuesto subirá a 244 millones, aunque Dodgers, Mets, Yankees y Phillies enfrentarán automáticamente las tasas máximas si vuelven a superar los límites.