Dodgers pagarán récord histórico de impuesto de lujo tras ganar la Serie Mundial

Shohei Ohtani (#17), Yoshinobu Yamamoto (#18) y Roki Sasaki (#11), de los Dodgers de Los Ángeles, celebran en el vestuario tras derrotar a los Azulejos de Toronto 5-4 en el séptimo juego y ganar la Serie Mundial de 2025 en el Rogers Center el 2 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario.

Los Angeles Dodgers deberán pagar un récord histórico de 169,4 millones de dólares en impuesto de lujo luego de conquistar su segunda Serie Mundial consecutiva, elevando su factura total a 272,4 millones en apenas dos temporadas, según cifras oficiales de Major League Baseball (MLB).

El monto supera ampliamente cualquier registro previo y confirma a los Dodgers como la franquicia con mayor inversión —y penalización— en la historia del sistema de impuesto de lujo, vigente desde 2003.

Opinión La fiesta del Caribe también estuvo en juego con la situación de Venezuela

Béisbol Edwin Díaz lleva a los Dodgers a gastar más de un billón en salarios

Dodgers superan a los Yankees en impuesto total histórico

Con esta nueva sanción financiera, Los Ángeles alcanzó los 519,4 millones de dólares en impuestos acumulados, superando por primera vez a los New York Yankees (514,2 millones) como el equipo que más ha pagado desde la creación del sistema.

El tax payroll de los Dodgers fue de 417,3 millones de dólares, un nuevo récord de MLB, superando la marca anterior de 374,7 millones establecida por los Mets en 2023.

Ese total incluyó compensaciones no monetarias como beneficios contractuales para Shohei Ohtani, cuyo acuerdo contempla el uso de un palco en el Dodger Stadium y un intérprete personal.

Mets, segundos en la lista pese a quedar fuera de playoffs

Los New York Mets registraron el segundo mayor impuesto de lujo de la temporada con 91,6 millones de dólares, a pesar de no clasificar a los playoffs de 12 equipos.

Bajo la gestión del propietario Steve Cohen, los Mets acumulan 320,3 millones en impuestos en los últimos cuatro años. Su nómina fiscal fue de 346,7 millones, incluyendo beneficios no monetarios para Juan Soto, quien finalizó con un salario fiscal récord de 51,7 millones de dólares tras bonos por rendimiento.

Yankees, Phillies y Blue Jays completan el grupo principal

Otros equipos con importantes pagos de impuesto de lujo fueron:

New York Yankees: 61,8 millones

Philadelphia Phillies: 56,1 millones

Toronto Blue Jays: 13,6 millones

San Diego Padres: cerca de 7 millones

Boston Red Sox y Houston Astros: alrededor de 1,5 millones

Texas Rangers: aproximadamente 190.000 dólares

En total, nueve equipos pagaron impuesto de lujo, igualando el récord histórico, y el monto global ascendió a 402,6 millones, superando ampliamente el máximo anterior de 311,3 millones.

El “Cohen Tax” y el impacto del gasto extremo

Dodgers, Mets, Yankees y Phillies superaron el cuarto umbral salarial, introducido en el convenio laboral de 2022 y conocido informalmente como el “Cohen Tax”, diseñado para frenar el gasto excesivo.

Estos equipos pagan tasas de hasta 110% sobre el dinero que excede los 301 millones de dólares, una penalización sin precedentes en el deporte profesional estadounidense.

Tendencias de gasto y futuro del impuesto de lujo

El gasto total en nóminas sujetas al impuesto de lujo aumentó 2,3% por segundo año consecutivo, alcanzando los 6.060 millones de dólares.

Desde 2003, 15 equipos han pagado más de 1.630 millones de dólares en impuestos acumulados.

Para 2026, el umbral inicial del impuesto subirá a 244 millones, aunque Dodgers, Mets, Yankees y Phillies enfrentarán automáticamente las tasas máximas si vuelven a superar los límites.