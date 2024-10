Dodgers planea homenaje para Fernando Valenzuela con parche en los uniformes para la Serie Mundial

Valenzuela, quien en 1981 ganó los premios al Novato del Año y el Cy Young de la Liga Nacional, murió a los 63 años el martes, un día antes del 43er aniversario de su juego completo de 147 lanzamientos que llevó a los Dodgers a vencer a los Yanquis en el tercer partido de la Serie Mundial. Después de perder los primeros dos juegos en el Yankee Stadium, los Dodgers ganaron cuatro seguidos para su primer título desde 1965.

Seis veces seleccionado al Juego de Estrellas, Valenzuela tuvo marca de 173-153 en 17 temporadas, incluyendo 141-116 con los Dodgers de 1980 a 1990. Su presencia desencadenó la “Fernandomanía” entre los fanáticos y trabajó para el equipo como comentarista en español desde 2003 hasta 2024.

Embajador cultural

Para los fanáticos del béisbol, la “Fernandomanía” marcó un destello de brillantez en el pitcheo, el surgimiento de un talento único de una de las franquicias de mayor historia del deporte.

Para los mexicanos y mexicoestadounidenses, Fernando Valenzuela fue un símbolo de esperanza, inspiración y orgullo.

Para algunos, la muerte del "Toro" provocó recuerdos no por amor a los deportes, sino por una oleada de orgullo mexicano o latino, marcando un impacto cultural como mexicano.

Fernando Valenzuela (1).jpg El lanzador mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, es bañado en champaña por su compañero de equipo, Tom Niedenfuer, luego de que los californianos ganaran el título de la Liga Nacional ante los Expos, el 20 de octubre de 1981, en Montreal. AP Foto/MacAlpine

El ascenso de Valenzuela desde sus humildes orígenes en México y sus hazañas en el montículo lo hicieron enormemente popular e influyente en la comunidad latina, al mismo tiempo en que ayudó a atraer a nuevos fanáticos a las Grandes Ligas. El cariño hacia él continuó después de su retiro.

Fanático del béisbol o no, no hay una persona en México que no sepa quién es Valenzuela, dijo el periodista mexicano Arturo Ángel. Su conocimiento de Valenzuela lo heredó de su padre, quien no es fanático de los deportes y la forma en que hablaba de él hizo que Ángel se diera cuenta del ídolo que era para muchos.

Nathaly Morga, quien conoce a Valenzuela por sus padres, dijo que no importa cuántos otros latinos en el béisbol haya, “Fernando siempre fue el grande, como Dios”.

“Los Dodgers de Los Ángeles en México tienen una gran base de fanáticos”, dijo Ángel. “El gusto por el béisbol se expandió en México, eso es gracias a Fernando Valenzuela”.

FUENTE: AP