sábado 30  de  agosto 2025
FÚTBOL AMERICANO

Dolphins apuestan por Rasul Douglas. ¿Por qué?

La directiva de los Dolphins de Miami decidió adquirir al excornerback de los Bills, un jugador en el que el equipo tenía interés desde el canje de Jalen Ramsey

Rasul Douglas, de los Bills de Búfalo, reacciona en un partido ante los Seahawks de Seattle en el Lumen Field, el 27 de octubre de 2024 en Seattle, Washington.

Rasul Douglas, de los Bills de Búfalo, reacciona en un partido ante los Seahawks de Seattle en el Lumen Field, el 27 de octubre de 2024 en Seattle, Washington.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Dolphins de Miami parecían ligados a él desde hace varias semanas; sin embargo, no fue hasta ahora cuando el equipo finalmente pudo hacerse de los servicios del cornerback Rasul Douglas, luego de firmarlo por un contrato de un año y tres millones de dólares.

Para ser más exactos, la directiva del conjunto del sur de la Florida había mostrado interés en Douglas desde que optaron por cambiar a Jalen Ramsey rumbo a los Steelers de Pittsburgh, pero, ¿por qué?

El cornerback Kader Kohou, de los Dolphins de Miami, intercepta un pase durante un partido, el 22 de septiembre de 2024.
El mariscal de campo de los Dolphins, Tua Tagovailoa, reacciona luego de un touchdown en un partido contra los Jets de Nueva York, el 8 de diciembre de 2024.
Douglas realizó 15 aperturas para los Bills de Búfalo en la contienda anterior y registró 43 tacleadas en total y cinco pases defendidos. El veterano era una de las mejores piezas disponibles en el mercado y la mejor noticia es que apenas cumplirá los 30 años de edad el 29 de este mes.

La llegada de Douglas lo convirtió de inmediato en un jugador de calibre estelar para el entrenador Mike McDaniel. El nuevo baluarte del combinado es un cornerback de zona principal, lo cual parece ser de mucho agrado para el coordinador defensivo Anthony Weaver.

Embed

El núcleo de dicha posición no lucía de la mejor manera para el equipo rumbo a los entrenamientos y ha recibido duros golpes con las lesiones en el verano. Kader Kohou y Artie Burns se perderán toda la temporada por severas lesiones de rodilla, mientras que Ethan Bonner y Kendall Sheffield también están lastimados.

Eso dejó a los Dolphins con la opción de utilizar a Jack Jones, Storm Duck y al novato Jason Marshall Jr., después de que el alto mando decidiera liberar de su contrato a Mike Hilton el lunes.

Incluso si Miami parece tener debilidad por las figuras de Duck y Marshall como jugadores jóvenes con gran potencial, el grupo se asomaba como uno con muy poca experiencia y en el que sería difícil confiar.

Historia y actualidad de Douglas

Douglas, por su lado, ha cosechado 19 intercepciones a lo largo de su carrera en la NFL, pero el torneo anterior fue el primero para él desde 2020 en el que no registró ninguna. De igual forma, también cometió 10 penalidades en 2024, la mayor cantidad para él en su trayectoria.

Su puesto dentro de Búfalo perdió protagonismo en la temporada pasada, al punto en que el equipo consideraba la posición de cornerback como una de sus mayores necesidades en este receso entre campañas. Y eso los llevó a utilizar a su primer pick en el draft en el reemplazo de Douglas, con Maxwell Hairston.

El desempeño de la nueva pieza de los Dolphins en el certamen anterior no fue tan pobre como sus números pueden sugerir, pero indudablemente retrocedió un poco.

De cualquier forma, la adición de Douglas por parte de Miami tiene mucho sentido, pero será importante no verlo como un salvador. Necesitará algo de tiempo para tomar el ritmo, conocer a una nueva defensa y recuperar el valor perdido.

Temas
