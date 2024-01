Dolphins generan pesadillas tras perder el título divisional

El conjunto del sur de la Florida no ha conseguido la fórmula para rendir ante los conjuntos grandes, un problema que no ha recibido mucha importancia por parte del entrenador Mike McDaniel en sus declaraciones ante la prensa, pero que ha encendido alarmas entre los aficionados del combinado.

El domingo, en la derrota por 21-14 ante los Bills, que le terminó costando a los Dolphins el título divisional, esos mismos inconvenientes volvieron a relucir.

"Hay muchas cosas que vamos a evaluar porque es sumamente decepcionante", le comentó McDaniel a The Associated Press tras el revés. "Pero pienso que eso es parte de la NFL. Si entregas una pulgada, vas a pagar por ello. No nos encargamos de los juegos que en verdad necesitábamos y eso pasa".

Hace un mes, los Dolphins estaban en posición para reclamar el puesto principal en la AFC y tenían un cojín de dos juegos y medio sobre Búfalo en el Este. Pero deficiencias ofensivas, principalmente, han pasado factura.

Ahora, en lugar de comenzar la postemporada en casa, los Dolphins deberán viajar a Kansas City para un duelo con los campeones defensores Chiefs el sábado por la noche.

De cualquier forma, McDaniel continúa sin mostrar preocupación por la falla de los Dolphins en los momentos más grandes. La afición, mientras tanto, no tiene otra más que confiar en el entrenador, pues ningún duelo será tan importante en esta temporada hasta ahora como el de esta próxima jornada sabatina.

"Cuando vemos los videos al día siguiente de enfrentar a estos equipos, todavía podemos encontrar cosas exitosas que hicimos", dijo el tight end Durham Smythe. "Siempre es una cosa pequeña aquí y otra allá. Porque no es una cuestión en la que no estamos anotando mucho contra ellos. Simplemente nos están ganando en poder", agregó.

Parte fundamental para que eso no ocurra el sábado nuevamente quedará en manos del mariscal de campo Tua Tagovailoa, que lanzó dos intercepciones en los últimos dos juegos.

"Cuando eres un jugador de su calibre, del que nuestro equipo depende tanto, eso puede ser engañoso en cuanto a la cantidad de miradas que recibe. Ha probado una y otra vez el motivo por el que seguimos acudiendo a él", dijo McDaniel.