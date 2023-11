Dolphins tienen al atacante más explosivo de la NFL

La producción de Hill es tan arrasadora que obliga a los rivales a ponerle doble marcación y eso permite al entrenador Mike McDaniel sacar provecho de otros jugadores.

“Hacemos pagar a la defensiva rival cuando le presta una sobre atención a Hill pues eso nos permite distribuir el ovoide entre los otros atacantes”, explicó McDaniel. “Cuando los rivales tratan de minimizar a nuestro jugador más productivo apelamos a otro atacante. Y todo el grupo es consciente de ello”.

El propio Hill sabe que su contribución al equipo no solo es apilando yardas y anotando touchdowns sino también cumpliendo diversas funciones para las que ha sido asignado.

Mike McDaniel.jpg El entrenador principal de los Dolphins, Mike McDaniel, escucha una pregunta durante una rueda de prensa celebrada el pasado 16 de enero de 2023. AP Foto/Lynne Sladky

“Me siento bien de ser un señuelo”, explicó el estelar wide receiver. “Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a mi equipo a triunfar. Si no voy a recibir el ovoide corro una ruta para distraer, bloqueo o hago lo que planeamos”.

Gracias a esa mentalidad y a las 112 yardas conseguidas en ocho recepciones en el triunfo 31-17 de los Dolphins contra los Patriots, el domingo pasado en el Hard Rock Stadium, Hill alcanzó las 1,014 yardas en ocho partidos, un logro que dejó atrás una marca vigente desde hace 55 años.

Ahora, Hill se encuentra a un paso de ser el primer hombre en alcanzar las 2.000 yardas en la temporada regular.

Calvin Johnson se acercó con 1.964 yardas en 16 partidos en el 2012 y Cooper Kupp llegó a las 1.947 en 17 encuentros el 2021.

“Me siento feliz por haber alcanzado las 1.000 yardas, Dios es grande conmigo”, exclamó Hill. “Desde que llegué a la NFL siempre quise poner mi sello. Mucha gente dudaba de mí y decía que yo no podía hacer esto ni lo otro, pero todo es cuestión de creer en uno mismo. Eso me enseñaron mis padres. Y aquí estoy. Me siento bendecido. Y no hubo mejor día para este logro, porque mis hijos estaban en el estadio”.

Hill no es uno de los gigantes que pueblan la NFL. Mide 1.78 metros (5.10 pies) y pesa 83 kilos (183 libras), y quizás debido a ello fue seleccionado en el 2016 por los Chiefs de Kansas City apenas en la quinta ronda del draft y en el puesto 165.

Tyreek Hill (1).jpg El receptor de los Dolphins de Miami, Tyreek Hill, atrapa un pase para touchdown frente al cornerback de los Panthers de Carolina, Donte Jackson, durante el encuentro del domingo 15 de octubre del 2023. AP Foto/Lynne Sladky

Tyrek Hill en lo mejor de Dolphins

Pero la velocidad lo hace extraordinario. Hill ha sobrepasado en esta campaña las 22 millas por hora en sus explosivas carreras, que dejan regados a sus rivales.

Luego de coronarse campeón del Super Bowl con los Chiefs, Hill despertó la codicia de los Dolphins que lo convencieron con una oferta de 120 millones de dólares por cinco años.

Ahora, la presencia de Hill es también una bendición para los Dolphins. Con un atacante de esa categoría el cielo es el límite. Y el escuadrón de Miami demuestra cada fecha que va mejorando, que sus jugadores se compenetran cada día más con la idea que les inculca su entrenador.

Puede ser que ahora terminen tantas frustraciones y los Dolphins puedan avanzar lejos en la campaña.