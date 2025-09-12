Jugadores de los Dolphins sostienen reunión tras derrota ante los Colts

El mariscal de campo de los Dolphins, Tua Tagovailoa, reacciona luego de un touchdown en un partido contra los Jets de Nueva York, el 8 de diciembre de 2024.

Escuchar que un equipo sostuvo una reunión de únicamente jugadores cuando la temporada apenas acaba de iniciar no parece muy alentador. Pero eso fue justamente lo que ocurrió con los Dolphins de Miami después de su derrota inaugural por 33-8 a manos de los Colts de Indianápolis .

Sin embargo, de acuerdo al linebacker del combinado, Jordyn Brooks , uno de los seis capitanes de Miami, no hay motivo para que la fanaticada se preocupe por la situación.

"Solo mantenernos enfocados. Perder de la manera en la que lo hicimos en la semana inaugural puede ser desalentador", explicó Brooks, en declaraciones recogidas por el portal oficial de la NFL. "Ruido externo, la gente hablando, los fanáticos hablando, la familia. Se trataba de asegurarnos de que todos se mantuvieran juntos", añadió.

Tal como era de esperarse, un revés por semejante marcador no tardó en generar críticas hacia el entrenador Mike McDaniel, quien fue cuestionado sobre cómo era posible que el equipo se desempeñara de una manera tan pobre en su debut.

"Los chicos dejaron que las campanas y los pitidos de la primera semana se apoderaran de ellos y recibieron el golpe de una poderosa humildad", indicó el instructor. "Somos un equipo joven que está pasando por una etapa de crecimiento. Eso es la NFL y lo que la NFL hace. Te enseña unas lecciones duras a veces".

Llamado a la calma

Al final, si bien una derrota como esa puede acabar desde temprano con las esperanzas de cualquiera, Brooks reiteró que los jugadores intentaron hacer borrón y cuenta nueva con la reunión.

"Cuando pierdes de esa manera, es fácil que la gente se desilusione. Que comiencen a ver y a cuestionarse a ellos mismos o a los demás. Así que fue para asegurarnos de que todos regresáramos al enfoque. Asegurarnos de que la creencia siga allí. Si la pierdes, no tienes nada. Teníamos que asegurarnos de que todos estuvieran en la siguiente página y que regresemos fuertes", continuó Brooks.

Mientras tanto, el pass rusher Chop Robinson considera que los Dolphins tienen la mentalidad correcta esta semana.

"Ha sido genial, todos estamos encarrilados", contó. "Todos están enfocados, la comunicación con cada uno, todo. Estamos olvidando el pasado y moviéndonos hacia adelante con la intención de ser mejores que la semana pasada, por supuesto", cerró.