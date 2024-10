Dolphins y Tagovailoa apuestan por romper la mala racha ante Búfalo

Los Dolphins de Miami han vivido una verdadera pesadilla en lo que va de la presente temporada y las cosas no prometen mejorar este fin de semana, cuando la divisa del entrenador Mike McDaniel mida fuerzas contra los Bills de Búfalo, un combinado que ha tenido su numerito en los últimos enfrentamientos.

Es un duelo particularmente importante para el mariscal de campo Tua Tagovailoa , que no solo acaba de regresar de la tercera conmoción cerebral de su carrera, sino que también ha sido el principal espectador de los múltiples reveses sufridos por los Dolphins a manos de los Bills en tiempos recientes.

Tagovailoa se ha medido a Búfalo en ocho oportunidades en su trayectoria y ha sucumbido en siete de ellas.

Tua Tagovailoa (11).jpg El quarterback de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa (centro), observa desde la banca durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Seahawks de Seattle, el domingo 22 de septiembre de 2024, en Seattle. AP Foto/Stephen Brashear

"Tienes que encontrar la forma de ganarles, sin importar cómo se vea", le comentó el talentoso jugador a The Palm Beach Post. "A lo largo de esas ocho veces en las que los he enfrentado y en las siete en que hemos perdido, ese ha sido el recibo que hemos obtenido. No hemos podido encontrar la forma de hacerlo", añadió.

Los Dolphins iniciaron la presente campaña con récord de 2-5 y han caído en cinco de los más recientes seis cotejos. Una nueva derrota este próximo domingo complicaría de forma considerable la posibilidad de que Miami pueda salvar su temporada.

En busca de la sorpresa

Pero si el panorama de por sí luce poco alentador para los del sur de la Florida, se pone aún más oscuro al recordar que la última victoria de los Dolphins en Búfalo llegó en 2016.

Sin embargo, no es algo que le reste ánimos a Tagovailoa.

"Es agradable", dijo Tua sobre jugar en Búfalo. "Es ruidoso, un ambiente hostil. Pienso que eso es más o menos lo que quieres como equipo. Entras sabiendo que será hostil y amas cuando eres capaz de hacerlo bien como conjunto, como unidad. Y cuando puedes silenciarlos".