martes 28  de  abril 2026
Fútbol

Éder Militão es operado y su presencia en el Mundial 2026 con Brasil queda casi descartada

Éder Militão fue operado con éxito de una lesión en la pierna izquierda y su presencia en el Mundial 2026 con Brasil queda prácticamente descartada.

El brasileño Eder Militao, del Real Madrid, es colocado en una camilla tras lesionarse durante un juego ante el Osasuna, el 9 de noviembre de 2024.

El brasileño Eder Militao, del Real Madrid, es colocado en una camilla tras lesionarse durante un juego ante el Osasuna, el 9 de noviembre de 2024.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Éder Militão fue intervenido quirúrgicamente este martes por una lesión en la pierna izquierda, una noticia que complica seriamente sus opciones de disputar el FIFA World Cup 2026 con Brazil.

Real Madrid confirmó en un comunicado que el defensor fue operado con éxito de una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Lee además
Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
DUELO

Shakira lamenta muerte de trabajador de su show en Río
Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
SUCESOS

Trabajador muere en accidente durante montaje de show de Shakira en Brasil

Real Madrid confirma la cirugía de Militão

El club blanco informó que la intervención se realizó con éxito en Finlandia y que el jugador iniciará en los próximos días su proceso de recuperación.

Aunque el equipo no detalló el tiempo oficial de baja, medios españoles estiman una ausencia cercana a cinco meses, lo que lo dejaría fuera del resto de la temporada y prácticamente sin opciones de llegar al Mundial de 2026.

Brasil pierde a una pieza clave para el Mundial

La posible baja de Militão representa un golpe importante para Brazil national football team, ya que el central del Madrid es uno de los defensores más importantes de la selección.

El torneo se disputará en Canada, United States y Mexico.

Un historial reciente de lesiones

El brasileño ya venía arrastrando problemas físicos durante la temporada. En noviembre sufrió una primera lesión muscular que le hizo perderse dos partidos, y posteriormente volvió a lesionarse en diciembre.

En esa recaída padeció una rotura del bíceps femoral izquierdo que lo mantuvo cuatro meses fuera de las canchas.

La nueva intervención busca reducir el riesgo de futuras recaídas en una zona especialmente delicada para el zaguero.

Temas
Te puede interesar

Real Madrid pierde a Éder Militão por lesión a menos de dos meses del Mundial 2026

EEUU expulsa a funcionario de Brasil tras detención de exjefe de inteligencia de Bolsonaro en Florida

Excapitán de la selección de Brasil asegura que el Mundial 2026 es el "momento exacto" para volver a la gloria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa
EEUU

Jimmy Kimmel se defiende y niega que chiste sobre Melania Trump incite a la violencia

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Negociaciones

Trump analiza propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz con su equipo de seguridad

Fachada del Capitolio en Tallahassee (CORTESÍA)
PRIORIDADES DE DESANTIS

Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

La primera dama Melania Trump y el presentador de televisión Jimmy Kimmel.
EEUU

Melania Trump pide a la cadena ABC medidas contra Jimmy Kimmel por bromear con su eventual viudez

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
INMIGRANTES

Juez ordena reanudar casos de residencia permanente a inmigrantes con entrada restringida a EEUU

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
CASA BLANCA

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

Por Leonardo Morales
Fachada del Capitolio en Tallahassee (CORTESÍA)
PRIORIDADES DE DESANTIS

Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

Imagen muestra un día de sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street abre dispar ante publicación de resultados de tecnológicas

Exalcalde de Miami Beach Philip Levine envía una carta de reconocimiento alcalde Steven Meiner.
HONRAR HONRA

Exalcalde Philip Levine reconoce gestión de Steven Meiner en seguridad de Miami Beach

Explotación de litio en el salar de Uyuni, Bolivia
COOPERACIÓN

EEUU y Bolivia pactan compromiso para atraer inversiones en litio y otros minerales críticos