Éder Militão es operado y su presencia en el Mundial 2026 con Brasil queda casi descartada

El brasileño Eder Militao, del Real Madrid, es colocado en una camilla tras lesionarse durante un juego ante el Osasuna, el 9 de noviembre de 2024.

Éder Militão fue intervenido quirúrgicamente este martes por una lesión en la pierna izquierda, una noticia que complica seriamente sus opciones de disputar el FIFA World Cup 2026 con Brazil.

Real Madrid confirmó en un comunicado que el defensor fue operado con éxito de una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda.

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Real Madrid confirma la cirugía de Militão

El club blanco informó que la intervención se realizó con éxito en Finlandia y que el jugador iniciará en los próximos días su proceso de recuperación.

Aunque el equipo no detalló el tiempo oficial de baja, medios españoles estiman una ausencia cercana a cinco meses, lo que lo dejaría fuera del resto de la temporada y prácticamente sin opciones de llegar al Mundial de 2026.

Brasil pierde a una pieza clave para el Mundial

La posible baja de Militão representa un golpe importante para Brazil national football team, ya que el central del Madrid es uno de los defensores más importantes de la selección.

El torneo se disputará en Canada, United States y Mexico.

Un historial reciente de lesiones

El brasileño ya venía arrastrando problemas físicos durante la temporada. En noviembre sufrió una primera lesión muscular que le hizo perderse dos partidos, y posteriormente volvió a lesionarse en diciembre.

En esa recaída padeció una rotura del bíceps femoral izquierdo que lo mantuvo cuatro meses fuera de las canchas.

La nueva intervención busca reducir el riesgo de futuras recaídas en una zona especialmente delicada para el zaguero.