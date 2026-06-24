miércoles 24  de  junio 2026
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EEUU recupera a Pulisic y apunta a cerrar de forma perfecta la primera ronda del Mundial

El combinado de EEUU, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, ya aseguró el primer puesto del Grupo D con una jornada de anticipación

El atacante Christian Pulisic, de Estados Unidos, sonríe durante una práctica de su selección, el 23 de junio de 2026.

El atacante Christian Pulisic, de Estados Unidos, sonríe durante una práctica de su selección, el 23 de junio de 2026.

JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

IRVINE.- El atacante estrella de Estados Unidos, Christian Pulisic, aseguró este miércoles que se ha recuperado de la lesión en la pantorrilla que lo apartó del partido contra Australia y afirmó que los coanfitriones buscarán ante Turquía una tercera victoria consecutiva para llegar con impulso a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino ya aseguró el primer puesto del Grupo D con una jornada de anticipación, mientras que Turquía afrontará el partido del jueves en Los Ángeles sin opciones de clasificación, por lo que el encuentro tendrá escasa trascendencia competitiva para ambos equipos.

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Pero Pulisic, figura y referente ofensivo de Estados Unidos, dijo a la AFP que un nuevo triunfo ante su público serviría para reforzar la confianza antes del partido de dieciseisavos de final que disputarán el próximo miércoles en Santa Clara, frente a un rival aún por definirse.

"Entrar a las rondas eliminatorias definitivamente se sentirá mejor con una victoria, por eso vamos a salir a buscarla", afirmó.

"Es una oportunidad increíble... No es que necesitemos ganar, pero es un partido de Mundial y todos queremos dar lo mejor de nosotros y hacerlo bien".

Pulisic no juega desde el descanso del partido inaugural, la victoria por 4-1 sobre Paraguay, después de lesionarse tras recibir un golpe durante un entrenamiento unos días antes.

Ya reincorporado a los entrenamientos con normalidad junto al resto del plantel, el delantero ofreció más detalles sobre la dolencia, aunque continúa sin revelar qué compañero provocó accidentalmente la acción.

"Recibí una fuerte patada en la pantorrilla un par de días antes del partido. Durante todo el primer tiempo me sentí bien y luego empecé a notarlo un poco, y creo que la adrenalina definitivamente me permitió seguir", explicó.

"Creo que tuve una contusión bastante fuerte, un tirón, como lo quieras llamar... Ahora se siente mucho mejor".

Pese a haber recuperado la forma física, no existe ninguna garantía de que juegue frente a los turcos.

Varios habituales titulares también podrían descansar, ya que Chris Richards, Antonee Robinson, Tyler Adams y Folarin Balogun se exponen a una suspensión si reciben una nueva tarjeta amarilla.

Pulisic reconoció que resultó "duro emocionalmente" seguir los encuentros desde la banda, aunque destacó que sus compañeros hicieron "mucho más fácil" esa situación gracias al convincente triunfo por 2-0 sobre Australia en Seattle el pasado viernes.

Un país a la expectativa

Haber ganado los dos primeros partidos de la fase de grupos, por primera vez desde 1930, ha contribuido a reforzar el entusiasmo de una afición cuyo interés por el fútbol continúa creciendo, aunque suele depender de los resultados obtenidos por la selección nacional.

Estados Unidos no alcanza los cuartos de final de una Copa del Mundo desde 2002, pero su sólido inicio en este torneo, después de varios años de irregularidad, ha alimentado la ilusión de protagonizar una actuación destacada como anfitrión.

FUENTE: AFP

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