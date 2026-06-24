miércoles 24  de  junio 2026
FÚTBOL

Lionel Messi cumple 39 años en la cima Mundial

Messi está empeñado en regalarle a Argentina un segundo título seguido, algo no visto desde Brasil en 1962, y para ello ha marcado cinco goles en dos partidos

El atacante argentino Lionel Messi celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido del Mundial contra Argelia, el 16 de junio de 2026.

El atacante argentino Lionel Messi celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido del Mundial contra Argelia, el 16 de junio de 2026.

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KANSAS CITY.- Argentina y todo el planeta del fútbol le rinden un sentido "gracias por tanto" a Lionel Messi este miércoles, cuando celebra 39 años disfrutando de su idilio total con la Copa del Mundo.

Reconciliado con el torneo de sus mayores amarguras, el astro albiceleste es ahora su máximo goleador histórico y no ha dejado de marcar en sus últimos seis partidos.

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La racha comenzó en Catar 2022, donde alcanzó el trofeo que redondeaba su legendario palmarés, y continúa en esta edición de Norteamérica, sin que ninguna otra figura haya brillado ni anotado más que él.

Messi está empeñado en regalarle a Argentina un segundo título seguido, algo no visto desde el de Brasil en 1962, y para ello se ha encargado de marcar los cinco goles de su equipo en las dos primeras victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0).

Argentina tiene asegurado el liderato de grupo, pero su insaciable capitán probablemente tendrá también minutos en la última fecha del sábado ante Jordania en Arlington (Dallas).

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Antes de seguir persiguiendo récords, este miércoles recibirá la gratitud de compatriotas y amantes del fútbol, asombrados de que el crack argentino les haya vuelto a sorprender con su extraordinaria longevidad.

"El reconocimiento es tan simple como absoluto: gracias por tanto fútbol, por tanto ejemplo y por tanto orgullo nacional", escribió la Asociación del Fútbol Argentino en su temprana felicitación.

Celebración privada

Nacido el 24 de junio de 1987 en el Hospital Italiano de Rosario, hace tiempo que Messi se acostumbró a que sus cumpleaños lo encontraran compitiendo y alejado de su familia.

Desde su triunfo en el Mundial Sub-20 de 2005 en Países Bajos, el punta ha pasado una docena de aniversarios concentrado con su selección.

La última ocasión fue en la Copa América 2024, con un festejo privado y sin personalismos. Messi pidió compartir la torta y las velas con los cocineros Antonia Farías, una de las primeras personas en abrazarlo tras la victoria en Catar, y Diego Iacovone, quien está a cargo de los asados que hacen sentir como en casa a los campeones del mundo.

Esa noche, en la víspera de un partido de la fase de grupos ante Chile, un grupo de hinchas se presentó frente al hotel de East Rutherford (Nueva Jersey) para cantarle cumpleaños feliz a Messi.

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El astro les agradeció el gesto saludando desde una ventana mientras se repartían pedazos de torta de cumpleaños a los aficionados.

Este miércoles también estaba prevista una celebración privada en la concentración de Kansas City después del entrenamiento que los hombres de Lionel Scaloni llevarán a cabo a las 18H00 locales.

"Sería pedir demasiado"

Además de sus compañeros, la esposa del jugador, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos también lo han acompañado en los dos primeros partidos mundialistas.

Con este apoyo, Messi ha sobrellevado unos días que denominó "difíciles" por los problemas de salud de su padre y la intensa rumorología a su alrededor.

Las especulaciones, que llegaron al punto de difundir la falsa noticia de su muerte, frenaron cuando la familia comunicó que Jorge Messi estaba bajo atención médica, pero evolucionaba favorablemente.

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Con el triunfo liberador de Catar, Messi siente saldada la deuda que tenía el fútbol con él y no se atreve a pedir una segunda corona como regalo de cumpleaños.

"La verdad que sería ya pedir demasiado, lo que me dio ya es de sobra", dijo tras el triunfo ante Austria.

"Lo que toca hoy es disfrutar e intentarlo de nuevo con este grupo que compite siempre", agregó el "Diez" que, para dejar clara su determinación, lo primero que hizo al cumplir años fue colgar un video con su exigente rutina en el gimnasio.

FUENTE: AFP

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