FIFA estudia mantener las pausas de hidratación en futuros Mundiales pese a las críticas

Vista general del presidente de la Asociación de Fútbol de Irak, Younis Mahmoud, y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el partido del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Irak

La FIFA podría mantener las pausas de hidratación implementadas en el Mundial 2026 en futuras ediciones del torneo, a pesar de las críticas que han generado entre aficionados, jugadores y analistas por las interrupciones adicionales durante los partidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , defendió este martes la medida y aseguró que el organismo evaluará su continuidad una vez concluya el campeonato. Según el dirigente, las pausas no solo ayudan a los futbolistas a recuperarse físicamente, sino que también podrían estar contribuyendo a mejorar el espectáculo sobre el terreno de juego.

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Las interrupciones se producen aproximadamente a los 22 minutos de cada tiempo y fueron introducidas para todos los encuentros del Mundial, independientemente de las condiciones climáticas o del estadio donde se disputen. La decisión provocó controversia desde el inicio del torneo, especialmente en partidos celebrados en recintos cerrados y con aire acondicionado, donde muchos aficionados consideraron innecesarias las pausas.

Infantino rechazó las críticas y argumentó que la medida garantiza igualdad de condiciones para todas las selecciones participantes.

“Si utilizáramos pausas de hidratación solo en los partidos donde hace mucho calor y no en otros, estaríamos dando ventajas o desventajas a algunos entrenadores o equipos”, explicó el máximo dirigente del fútbol mundial. Según su visión, todos los seleccionadores deben tener las mismas oportunidades para ajustar tácticas o transmitir indicaciones durante el encuentro.

Las pausas también han sido cuestionadas por quienes consideran que representan una forma encubierta de introducir más espacios publicitarios y acercar el fútbol al modelo de interrupciones frecuentes que caracteriza a otros deportes en Estados Unidos. Sin embargo, Infantino negó que la FIFA esté obteniendo beneficios económicos adicionales por esta decisión.

De acuerdo con el presidente del organismo, los contratos televisivos del Mundial fueron firmados antes de que se aprobara la implementación de las pausas, por lo que la FIFA no recibe ingresos extra por los cortes comerciales que puedan realizar las cadenas durante esos minutos. “Quizás los broadcasters ganen más dinero. Nosotros no obtenemos ingresos adicionales”, afirmó.

Más allá de la polémica, el Mundial 2026 ha sido uno de los más entretenidos de los últimos años. El torneo ha registrado un elevado promedio de goles y ha contado con actuaciones destacadas de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Además, selecciones emergentes como Cabo Verde y Curazao han protagonizado algunas de las sorpresas más destacadas de la competición.

Para Infantino, la intensidad observada en los encuentros podría estar relacionada precisamente con estas pausas. El dirigente señaló que los futbolistas mantienen un ritmo elevado hasta los minutos finales y sugirió que los breves descansos permiten a los jugadores recuperar energías y regresar al campo con mayor frescura.

La FIFA analizará los datos físicos, deportivos y comerciales una vez finalice el campeonato antes de tomar una decisión definitiva. Por ahora, todo apunta a que las pausas de hidratación, una de las novedades más debatidas del Mundial 2026, podrían permanecer en futuras Copas del Mundo.

FUENTE: AFP