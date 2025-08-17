domingo 17  de  agosto 2025
BÉISBOL

Jonrón de venezolano Monasterio sella récord para su equipo en la MLB

El venezolano Andruw Monasterio despachó un cuadrangular en entradas extra el sábado y los Cerveceros alcanzaron su victoria 14 de forma corrida

El venezolano Andruw Monasterio, de los Cerveceros de Milwaukee, celebra luego de conectar un jonrón en un juego, el 16 de agosto de 2025.

El venezolano Andruw Monasterio, de los Cerveceros de Milwaukee, celebra luego de conectar un jonrón en un juego, el 16 de agosto de 2025.

JASON MOWRY / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los Cerveceros de Milwaukee encadenaron este sábado su decimocuarta victoria en las Grandes Ligas de béisbol, récord de la franquicia, gracias a un jonrón del venezolano Andruw Monasterio en extrainnings.

Tras remontarles siete carreras el viernes, Milwaukee volvió a frustrar el sábado a los Rojos de Cincinnati en un trepidante triunfo por 6-5.

Lee además
El venezolano José Alvarado, de los Filis de Filadelfia, trabaja durante un compromiso ante los Piratas de Pittsburgh, el 16 de mayo de 2025.
BÉISBOL

Lanzador venezolano se disculpa por sanción por dopaje a su regreso a la MLB
La árbitra Jen Pawol observa la tercera entrada durante un partido de pretemporada entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York en el George M. Steinbrenner Field el 28 de febrero de 2025 en Tampa, Florida. 
Béisbol

MLB: Jen Pawol debutará como primera mujer árbitra en serie entre Marlins y Bravos

Los Cerveceros caían por 2-1 cuando Brice Turang, después de dos outs en la novena entrada, logró la agónica carrera del empate al aprovechar un error de tiro de la joya dominicana de los Rojos, Elly De la Cruz.

Después de otra anotación por bando, el venezolano Monasterio remachó el triunfo y el récord visitante con un colosal jonrón de tres carreras en el undécimo inning.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ESPN (@espn)

"Fue una sensación increíble. Catorce victorias, récord de la franquicia, y yo uso el número 14 ... Esto es algo sólo de Dios, el universo o algo así", dijo Monasterio en el vestuario.

Milwaukee dejó así atrás su anterior récord de 13 victorias seguidas, fijado en 1987, y refuerza su sólido liderato de la Liga Nacional con el mejor balance de la competición, de 78 triunfos y 44 derrotas.

Su actual racha de 14 victorias, lograda con la baja de su promesa venezolana Jackson Chourio, es la sexta mayor de este siglo en Las Mayores.

Otros resultados

En Nueva York, los Mets levantaron cabeza tras tres derrotas seguidas al vencer 3-1 a los Marineros de Seattle con carreras impulsadas por sus estrellas, el dominicano Juan Soto, el puertorriqueño Francisco Lindor y el estadounidense Pete Alonso.

La novena de Queens trata de salir de su mayor bache de la campaña, en el que acumuló nueve derrotas en sus anteriores 10 partidos.

Sus vecinos Yanquis también se impusieron el sábado a domicilio a los Cardenales de St. Louis por 12-8.

Su líder, el estadounidense Aaron Judge, conectó un jonrón y remolcó dos carreras, pero la estrella de la noche fue su compatriota Ben Rice con siete carreras empujadas, tres de ellas con un cuadrangular en el cuarto episodio.

Por su parte, los Filis de Filadelfia, que perdieron 2-0 ante los Nacionales de Washington, confirmaron que su relevista dominicano Jhoan Durán no sufre una lesión de gravedad por el duro pelotazo que recibió en el tobillo derecho poco antes del final del partido del viernes.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

José Altuve logra histórico récord en la MLB: 250 jonrones y 250 bases robadas con los Astros de Houston

Heriberto Hernández, la nueva joya de los Miami Marlins que brilla en su temporada de debut en MLB

LA BOLA NOSTRA: Los fanáticos merecen más respeto de MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025. video
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Erin, degradado a categoría 3, azota el Caribe con lluvias

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania

Te puede interesar

Marc Anthony Salvat, candidato a la alcaldía de Hialeah. 
ELECCIONES

Marc Anthony Salvat: "No soy político, soy la voz de Hialeah"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

La travesía, puesta en escena de Arca Images.
REPORTAJE

Cómo afectaría al sector de las artes de Miami posibles recortes en presupuesto

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania