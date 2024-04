El atletismo es la primera disciplina de Juegos Olímpicos en otorgar dinero a ganadores

El organismo rector del atletismo mundial dijo que destinará 2,4 millones de dólares a recompensar a los ganadores de 48 pruebas del programa de atletismo de los Juegos de este año. Los equipos de relevos se repartirán los 50.000 dólares del premio entre sus miembros. Los pagos a los medallistas de plata y bronce comenzarán en Los Ángeles 2028.

La iniciativa busca “reconocer que el porcentaje de los ingresos que recibimos se debe en parte que nuestros atletas son las estrellas del espectáculo", dijo a reporteros Sebastian Coe, presidente de la federación internacional de atletismo, World Athletics.

El dinero de los premios saldrá del porcentaje de los ingresos olímpicos que el Comité Olímpico Internacional entrega a la entidad.

Pero la medida podría alterar el equilibrio de poder en el movimiento olímpico antes de los Juegos de París. Según Coe, World Athletics no comunicó sus intenciones al COI hasta el miércoles en la mañana, poco antes de hacer público el anuncio.

En respuesta, el COI señaló que le corresponde al ente rector de cada deporte decidir cómo repartir su porción de los ingresos olímpicos.

“El COI redistribuye el 90% de todos sus ingresos, en particular a los Comités Olímpicos Nacionales (CON) y a las Federaciones Internacionales (FI)”, indicó el COI. “Esto significa que, cada día, el equivalente a 4,2 millones de dólares se destina a ayudar a los atletas y organizaciones deportivas de todos los niveles alrededor del mundo. Le corresponde a cada FI y CON determinar cómo servir mejor a sus atletas y al desarrollo global de su deporte".

Los Juegos Olímpicos modernos se crearon como un acontecimiento deportivo aficionado y el COI no concede premios en metálico, aunque los medallistas sí reciben compensaciones de parte de los gobiernos y las autoridades deportivas de sus países, además de patrocinadores.

“Yo soy probablemente de la última generación que recibió un vale de comida de 75 peniques (95 centavos) y boleto de tren en segunda clase por competir por mi país. Así que, créanme, entiendo la naturaleza de la transición en la que nos encontramos", afirmó Coe.

El corredor británico ganó el oro olímpico en la prueba de 1.500 metros en Moscú 1980 y Los Ángeles 1984, en una época en la que la pista olímpica no estaba abierta aún a los atletas profesionales.

“Es un planeta completamente distinto al de cuando yo competía, así que es muy importante que este deporte reconozca el cambio en ese escenario y las presiones añadidas que sufren muchos competidores", agregó.

El Comité Olímpico y Paraolímpico de Estados Unidos otorgó premios de 37.500 dólares a los ganadores de preseas de oro en los últimos Juegos Olímpicos de verano, en Tokio en 2021. El Comité Olímpico de Singapur promete un premio de 1 millón de dólares por el oro olímpico, algo que sólo ha sido conseguido por un deportista del país asiático.

En deportes como el tenis y el golf, el torneo olímpico es la única ocasión de la temporada en la que muchos deportistas profesionales compiten gratis, con una medalla como único premio. Coe no quiso especular acerca de si otras disciplinas podrían seguir el ejemplo de World Athletics.

“Siempre he aclarado que no me pronuncio a nombre de otros deportes”, afirmó Coe.

La decisión de World Athletics podría interpretarse como una muestra de las intenciones de Coe para los Juegos Olímpicos en casa que decida aspirar a la presidencia del COI.

“No lo he descartado”, dijo Coe el año pasado a una pregunta sobre si se postularía al máximo cargo del movimiento olímpico cuando el mandato de Thomas Bach culmine en 2025. El COI desaprueba el que se haga campaña pública por la presidencia y la declaración de Coe propició críticas de Bach.

FUENTE: AP