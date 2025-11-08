sábado 8  de  noviembre 2025
FÚTBOL

El duro sendero hacia el Mundial 2026 llega a su momento culminante

Ya se clasificaron 28 selecciones para el Mundial de Norteamérica. Del 13 al 18 de noviembre se definirán 14 más en el cierre de las eliminatorias

El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.

El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.

AFP
Por Luis F. Sánchez

Entre el 13 y 18 de noviembre se disputarán las dos últimas fechas de las eliminatorias al Mundial 2026. De estas jornadas decisivas se clasificarán directamente 14 selecciones. Ya sacaron su visa 28 escuadras de las 48 que animarán la fiesta máxima del fútbol.

Los seis cupos restantes saldrán del Playoff de la FIFA.

Lee además
El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.
Fútbol

Lionel Messi quiere jugar el Mundial de 2026
El Banco Central informó que la moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm.
FÚTBOL

Argentina lanza moneda en homenaje a Mundial 2026 y a gol de Maradona

El tradicional sorteo de la Copa del Mundo para el evento en Canadá, Estados Unidos y México se realizará el próximo 5 de diciembre, en el Kennedy Center en Washington, D.C.

Las eliminatorias mundialistas duran más de dos años y medio. Empezaron el 7 de septiembre, en Asunción, con el empate 0-0 entre las selecciones de Paraguay y Perú. La primera parte se completará el 18 de noviembre y luego será el Playoff en marzo 2026.

CONCACAF

Doce escuadras nacionales divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno disputan la última ronda de las eliminatorias mundialistas de la Confederación del Norte, Centroamérica y del Caribe.

Honduras, líder del Grupo C con ocho puntos, puede convertirse en el primer clasificado de la región (sin contar a los anfitriones del Mundial) si vence en su visita a Nicaragua (1) y Costa Rica (6) empata en su visita a Haití (5).

Jamaica, puntero del Grupo B con nueve unidades, también puede clasificar directamente si derrota a Trinidad y Tobago (5) y Curazao (8) pierde contra Bermudas (0).

En el Grupo A las cosas se encuentran muy parejas. Surinam (6) recibe a El Salvador (3) y Guatemala (5) a Panamá (6).

Los tres ganadores de cada uno de los grupos se clasificarán directamente para el Mundial y los dos mejores segundos irán al Playoff.

Embed

África

Nigeria vs. Gabón y Camerún vs. República del Congo se enfrentarán en semifinales en Rabat, Marruecos, el 13 de noviembre. Los ganadores chocarán tres días después y el vencedor avanzará al Playoff FIFA a disputarse en marzo próximo.

Las eliminatorias africanas las empezaron 53 selecciones y nueve ya están clasificadas. Le queda una opción.

Asia

Iraq y Emiratos Árabes Unidos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, el 13 y 18 de noviembre, para definir la clasificación de un equipo por Asia al Playoff de marzo próximo.

Europa

Las eliminatorias en el Viejo Continente las iniciaron 54 selecciones repartidas en 12 grupos, seis con cuatro equipos cada uno y seis con cinco.

Inglaterra fue la primera en clasificarse al Mundial 2026. Once selecciones se clasificarán en las dos fechas de noviembre y cuatro más en marzo próximo, para completar los 16.

El 13 de noviembre podrán clasificarse Francia si derrota a Ucrania; Portugal si supera a República de Irlanda o si empata y Hungría no puede ganar a Armenia; y Noruega si derrota a Estonia e Italia no puede vencer a Moldavia o si los noruegos empatan con Estonia e Italia cae contra Moldavia.

El 14 de noviembre se clasificarán los Países Bajos si derrotan a Polonia; al día siguiente, España si supera a Georgia y Turquía no puede ganar a Bulgaria; Bélgica si vence a Kazajstán; Suiza si vence a Suecia y Kosovo no puede superar a Eslovenia o si los suizos empatan con Suecia y Kosovo pierde contra Eslovenia; Austria si derrota a Chipre y Bosnia y Herzegovina no puede ganar a Rumania.

Cristiano Ronaldo (20)
El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.

Los ganadores de los 12 grupos avanzarán directamente al Mundial (Inglaterra ya lo hizo). Los 12 segundos más los cuatro mejores ranqueados en la Liga de Naciones de Europa irán a un Playoff.

Estos 16 seleccionados serán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. En cada grupo se jugará una semifinal. Los ganadores irán a la final. Y los cuatro vencedores de esas finales se clasificarán al Mundial.

Las 28 selecciones clasificadas al Mundial 2026

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

CONCACAF: Ninguno.

Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

África: Algeria, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Asia: Arabia Saudita, Australia, Catar, Irán, Japón, Jordania, Sur Corea y Uzbequistán.

Europa: Inglaterra.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Avanzan al Playoff

Bolivia (Sudamérica) y Nueva Caledonia (Oceanía). (Dos de seis).

Cupos para el Mundial 2026 (48)

CONCACAF: Seis directos + dos lugares en el Playoff.

Sudamérica: Seis directos + un lugar en el Playoff.

África: Nueve directos + un lugar en el Playoff.

Asia: Ocho directos + un lugar en el Playoff.

Europa: 16 directos.

Oceanía: Uno directo + un lugar en el Playoff.

Temas
Te puede interesar

Arabia Saudita rechazó oferta de Messi para jugar en su campeonato antes del Mundial 2026

Liverpool domina al Real Madrid y vence con gol del argentino Mac Allister

Entrenador del Barcelona: "No es mi problema si Lamine va o no a la selección"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

Te puede interesar

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. video
JURAMENTACIÓN

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
CRIMEN TRANSNACIONAL

Francia refuerza su presencia en América Latina para combatir el narcotráfico

Esta fotografía de archivo, difundida por el Gobierno del Estado de Paraná, muestra la destrucción causada por un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que azotó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el 7 de noviembre de 2025.
CLIMA

Tornado deja seis muertos y más de 750 heridos en sur de Brasil

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
MEDIDAS

UPS y FedEx suspenden vuelos de aviones de carga MD-11 tras accidente en EEUU

Los visitantes hacen cola en la entrada de la pirámide del museo del Louvre en París el 17 de junio de 2022.
ARTES VISUALES

El Louvre refuerza medidas de seguridad