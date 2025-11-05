miércoles 5  de  noviembre 2025
Entrenador del Barcelona: "No es mi problema si Lamine va o no a la selección"

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró que el astro Lamine Yamal está "entrenando muy, muy bien" rumbo al partido de este miércoles

Lamine Yamal reacciona durante una sesión de entrenamiento en la víspera del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Inter de Milán, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 29 de abril de 2025.

Lamine Yamal reacciona durante una sesión de entrenamiento en la víspera del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Inter de Milán, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 29 de abril de 2025.

AFP / LLUIS GENE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUJAS.- El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, evitó problemas con la selección española en el caso de que su estrella Lamine Yamal sea convocado el viernes para los próximos partidos de La Roja y aseguró que el joven atacante está bien.

"No es mi problema si va con la selección. Está entrenando muy, muy bien, no es cuestión de decir si ya está recuperado al 100% porque es un proceso. Pero él está bien y si puede jugar, va a jugar", afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque contra el Brujas en Champions.

Sobre el rival del miércoles, el preparador alemán destacó que le gusta tener la pelota y que irá a por la victoria también.

"Será un partido duro. Queremos ganar los tres puntos. Es sobre la actitud y mentalidad. Hemos tenido un gran entrenamiento y es lo que quiero ver del equipo", señaló.

También aludió a los problemas en la faceta defensiva tras la marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudita. El central vasco "fue un gran líder", aseguró, pero "hemos cambiado muchas cosas".

El preparador alemán recalcó que sus tres centrales -Pau Cubarsí, Eric García y Ronald Araújo- lo están haciendo bien, aunque no descarta otras opciones para fortalecer la zaga.

Lewandowski asegura estar listo

El delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, afirmó este martes que está listo para rendir nuevamente tras un inicio de temporada marcado por las lesiones.

El jugador de 37 años tuvo problemas físicos en el muslo que le impidieron disputar el Clásico que su equipo perdió 2-1 el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Además, el entrenador Hansi Flick rotó a Lewandowski con Ferran Torres para dar tiempo al exdelantero del Bayern a recuperar su estado de forma.

El atacante apareció como suplente el domingo en la victoria del Barça contra el Elche en LaLiga y está listo para jugar contra el Brujas en Champions el miércoles.

"Físicamente estoy bien. He estado lesionado y mi temporada ha empezado ahora. Al final también estoy pensando en mi equipo y cómo ayudarlo", contó en rueda de prensa.

"Cuando tienes muchos partidos en la temporada es importante estar bien hasta el final. Esta lesión es un poquito diferente para mí, pero he estado trabajando muy bien estas dos o tres semanas", agregó el ariete.

Lewandowski espera alcanzar la forma del pasado año: "He perdido muchos partidos por la lesión. Pero cuando estoy jugando, a goles por minuto, creo que el nivel puede ser similar".

Por su parte, Flick elogió el arduo trabajo del jugador polaco. "He trabajado con él durante cuatro años, cuatro y medio, nunca he tenido un jugador que sea más profesional que él", recalcó.

"Cuando se lesionó le dije que tal vez estaría fuera cinco semanas, pero no sé qué tiene en su ADN, que pudo jugar (antes)", señaló.

FUENTE: AFP

