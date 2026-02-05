jueves 5  de  febrero 2026
Fórmula 1

El efecto Newey ya se siente en Aston Martin: el AMR26 sorprende pese a arrancar tarde su desarrollo

El efecto Adrian Newey ya se nota en Aston Martin: el AMR26 sorprende en los test de F1 2026 pese a iniciar su desarrollo con cuatro meses de retraso frente a sus rivales.

El ingeniero Adrian Newey, de Aston Martin, antes de la celebración del Gran Premio de Inglaterra en la Fórmula 1, el 6 de julio de 2025.

El ingeniero Adrian Newey, de Aston Martin, antes de la celebración del Gran Premio de Inglaterra en la Fórmula 1, el 6 de julio de 2025.

ANDREJ ISAKOVIC / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Aston Martin F1 Team ha comenzado a generar ruido en la Fórmula 1 de 2026 gracias al impacto directo de Adrian Newey, pese a haber iniciado el desarrollo aerodinámico de su nuevo monoplaza con cuatro meses de retraso respecto a sus rivales.

El propio Newey, considerado el diseñador más influyente de la historia de la F1, reconoció que el AMR26 no entró en el túnel de viento hasta mediados de abril, cuando la mayoría de equipos ya trabajaban en sus conceptos desde enero. La causa: su llegada a la escudería en marzo y la puesta a punto tardía del nuevo túnel de viento CoreWeave del campus tecnológico de Silverstone.

Lee además
Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.
BÉISBOL

República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe
El piloto británico de McLaren, Lando Norris (D), estrecha la mano de su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, después de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de automovilismo de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 6 de julio de 2025.
MOTORES

Norris y Piastri despejan el panorama en McLaren antes de subir el telón en 2026

“Empezamos desde atrás, la realidad es esa”, admitió Newey, subrayando que el proceso fue “extremadamente comprimido” y que el coche se terminó prácticamente a última hora, lo que explica la llegada tardía de Aston Martin al shakedown de Barcelona.

Un debut tardío… pero llamativo

A pesar de completar solo 65 vueltas en Barcelona —muy lejos de las más de 500 de Mercedes—, el AMR26 fue uno de los monoplazas que más miradas atrajo. Su suspensión trasera extrema y unos pontones muy compactos llamaron la atención del paddock desde el primer día.

Entre quienes lo destacaron estuvo George Russell, quien señaló al Aston Martin como el diseño “más llamativo” del test, aunque recordó que lo decisivo será el rendimiento real en pista cuando arranque el campeonato.

Filosofía Newey: menos riesgo inicial, más evolución

Lejos de buscar soluciones radicales desde el primer momento, Newey explicó que el AMR26 fue concebido con una idea clara: priorizar los fundamentos y el potencial de desarrollo a largo plazo.

El enfoque pasa por evitar un coche muy optimizado desde el inicio pero sin margen de evolución, apostando por una base sólida que permita introducir mejoras constantes durante la temporada en elementos como alerones y carrocería. Una filosofía muy reconocible del ingeniero británico y que ya dio resultados históricos en sus etapas anteriores.

Expectativa máxima rumbo a 2026

Las pruebas oficiales continuarán en Bahréin antes del Gran Premio inaugural en Melbourne, donde se empezará a medir el verdadero alcance del proyecto. Aunque Aston Martin partió con desventaja en el calendario de desarrollo, el consenso en el paddock es claro: la mano de Newey ya se nota.

Si el AMR26 confirma en pista lo que promete sobre el papel, Aston Martin podría haber dado el primer gran paso para convertirse en protagonista de la nueva era técnica de la Fórmula 1. Con Adrian Newey al mando del diseño, nadie en la parrilla se atreve a subestimar al equipo británico.

Temas
Te puede interesar

Endrick lidera al Lyon a cuartos de la Copa de Francia y confirma su explosión lejos del Real Madrid

Anthony Davis a los Wizards: Dallas hace megacanje que reabre el debate del peor intercambio de su historia

Dominicano Framber Valdez firma con los Detroit: contrato histórico que sacude la MLB

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

Te puede interesar

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

Por Daniel Castropé
Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
URGENTE

Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH

Los equipos son monitoreados a través de computadoras que emiten señales a la planta central. 
OLA INVERNAL

Frío extremo en Florida impacta la generación eléctrica y dispara las facturas

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
SUCESO

Presentadora Savannah Guthrie publica emotivo video pidiendo regreso de su madre

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?