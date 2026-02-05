El efecto Newey ya se siente en Aston Martin: el AMR26 sorprende pese a arrancar tarde su desarrollo

El ingeniero Adrian Newey, de Aston Martin, antes de la celebración del Gran Premio de Inglaterra en la Fórmula 1, el 6 de julio de 2025.

El Aston Martin F1 Team ha comenzado a generar ruido en la Fórmula 1 de 2026 gracias al impacto directo de Adrian Newey, pese a haber iniciado el desarrollo aerodinámico de su nuevo monoplaza con cuatro meses de retraso respecto a sus rivales.

El propio Newey, considerado el diseñador más influyente de la historia de la F1, reconoció que el AMR26 no entró en el túnel de viento hasta mediados de abril, cuando la mayoría de equipos ya trabajaban en sus conceptos desde enero. La causa: su llegada a la escudería en marzo y la puesta a punto tardía del nuevo túnel de viento CoreWeave del campus tecnológico de Silverstone.

“Empezamos desde atrás, la realidad es esa”, admitió Newey, subrayando que el proceso fue “extremadamente comprimido” y que el coche se terminó prácticamente a última hora, lo que explica la llegada tardía de Aston Martin al shakedown de Barcelona.

Un debut tardío… pero llamativo

A pesar de completar solo 65 vueltas en Barcelona —muy lejos de las más de 500 de Mercedes—, el AMR26 fue uno de los monoplazas que más miradas atrajo. Su suspensión trasera extrema y unos pontones muy compactos llamaron la atención del paddock desde el primer día.

Entre quienes lo destacaron estuvo George Russell, quien señaló al Aston Martin como el diseño “más llamativo” del test, aunque recordó que lo decisivo será el rendimiento real en pista cuando arranque el campeonato.

Filosofía Newey: menos riesgo inicial, más evolución

Lejos de buscar soluciones radicales desde el primer momento, Newey explicó que el AMR26 fue concebido con una idea clara: priorizar los fundamentos y el potencial de desarrollo a largo plazo.

El enfoque pasa por evitar un coche muy optimizado desde el inicio pero sin margen de evolución, apostando por una base sólida que permita introducir mejoras constantes durante la temporada en elementos como alerones y carrocería. Una filosofía muy reconocible del ingeniero británico y que ya dio resultados históricos en sus etapas anteriores.

Expectativa máxima rumbo a 2026

Las pruebas oficiales continuarán en Bahréin antes del Gran Premio inaugural en Melbourne, donde se empezará a medir el verdadero alcance del proyecto. Aunque Aston Martin partió con desventaja en el calendario de desarrollo, el consenso en el paddock es claro: la mano de Newey ya se nota.

Si el AMR26 confirma en pista lo que promete sobre el papel, Aston Martin podría haber dado el primer gran paso para convertirse en protagonista de la nueva era técnica de la Fórmula 1. Con Adrian Newey al mando del diseño, nadie en la parrilla se atreve a subestimar al equipo británico.